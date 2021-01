Looking Glass dit de transformer n’importe quelle photo en hologramme, et ils ont un cadre pour les afficher à la maison

Looking Glass Factory s’est spécialisé ces dernières années dans la façon dont présenter des hologrammes au consommateur moyen. Les hologrammes existent depuis longtemps sur les moniteurs, les énormes portails ou même pour stocker des informations. Cependant, dans aucun des cas, il n’est devenu populaire pour l’utilisateur ordinaire. C’est ce que Looking Glass veut changer avec son appareil Portrait.





Looking Glass Portrait est un Cadre diagonal de 7,9 pouces prétendant offrir des images holographiques et en 3D sans avoir besoin d’utiliser n’importe quel type de lunettes ou d’appareil spécial supplémentaire. Le cadre est finalement un écran d’une épaisseur considérable pour pouvoir montrer l’image en trois dimensions à l’intérieur.

Le cadre dispose d’un certain nombre de contrôles qui permettent lire des vidéos, changer l’image et des options similaires. De plus, des appareils externes peuvent être connectés pour améliorer ses fonctions. Par exemple, un système audio peut être connecté via un câble jack ou via HDMI, il peut recevoir du contenu en temps réel à partir d’un ordinateur. Enfin, il met en évidence la possibilité de permettre à des accessoires externes tels qu’un capteur Leap Motion Controller de voir les objets 3D dans le cadre en temps réel.

Portrait commencera à être expédié aux utilisateurs au printemps 2021. Il est au prix de 249 € pour ceux qui ont financé le projet sur Kickstarter (déjà financé et terminé) et 349 € pour tous les autres utilisateurs. Un prix relativement bas si l’on tient compte du peu de développement de la technologie holographique. Il suffit de penser au coût des trames numériques il y a 10 ans.

Hologrammes de pratiquement n’importe quelle image

Cependant, cet appareil peu d’utilisation n’a pas d’hologrammes à afficher. Pour tenter d’éviter la même chose que les téléviseurs 3D et le manque de contenu, Looking Glass prétend avoir une solution pour vulgariser les hologrammes: transformer tout en hologrammes. En plus du framework, ils lancent également un service qui vous permet de convertir n’importe quelle image en une image 3D et disponible sous forme d’hologramme.

Il y a vraiment différentes manières de créer des hologrammes pour les afficher dans Portrait. Il est possible de faire des images avec un logiciel informatique avancé et dédié, il est possible de le faire avec des vidéos réalisées avec un en voyageant, il est possible de le faire avec des images en mode portrait et avec profondeur ou en utilisant le LiDAR d’appareils photo avancés comme ceux du dernier iPhone par exemple.

Bien qu’en plus de tout cela, Looking Glass permet également créer des hologrammes d’images 2D. Il ne s’agit pas nécessairement de photographies, il peut même s’agir d’un dessin ou d’un personnage animé par exemple. Pour ce faire, le logiciel traite l’image dans le cloud et renvoie, espérons-le, un hologramme parfait de l’image.

Voici un prix à payer Pour chaque 100 photographies ou images traitées, vous devrez payer 20 €. En retour, bien sûr, nous avons un cadre qui montre des hologrammes de l’album photo entier des dernières vacances.

Via | TechCrunch

Plus d’informations | Usine de verre à la recherche