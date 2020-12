L’ONU met en garde contre une catastrophe humanitaire en 2021

L’année prochaine prend la forme d’une catastrophe humanitaire, et les pays riches ne doivent pas écraser les pays pauvres dans une course aux vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus, ont déclaré de hauts responsables à l’Assemblée générale des Nations Unies. ), ce vendredi.

Le chef du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, et le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont pris la parole lors d’une réunion spéciale sur Covid-19, qui a émergé en Chine à la fin de l’année dernière et a déjà infecté 65 millions de personnes dans le monde.

La pandémie, les mesures prises par les pays pour essayer de contenir sa propagation et son impact économique ont entraîné une augmentation de 40% du nombre de personnes ayant besoin d’aide humanitaire, a déclaré l’ONU plus tôt cette semaine, appelant à 35 millions de dollars de financement de l’aide. .

« 2021 sera littéralement catastrophique, sur la base de ce que nous voyons à ce stade », a déclaré Beasley, ajoutant que la faim « frappe à la porte » d’une douzaine de pays.

Il a déclaré que l’année prochaine serait probablement « la pire année de crise humanitaire depuis le début des Nations Unies », il y a 75 ans, et que « nous ne pourrons pas tout financer … nous devons donc donner la priorité, comme je l’ai dit, aux icebergs devant le Titanic ».

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et ses hauts fonctionnaires ont également demandé que les vaccins Covid-19 soient mis à la disposition de tous et pour que les pays riches aident les pays en développement à combattre et à se remettre de la pandémie.