L’ONU enquête sur les crimes de guerre israéliens à Gaza

GUBI miroir sur pied ADNET RECTANGULAIRE L (Tan - Verre)

Art Deco a un style de design éclectique et artistique qui a commencé à Paris dans les années 20 et a prospéré internationalement pendant les années 30, malgré la Deuxième Guerre mondiale. Jacques Adnet est un concepteur de meubles connu surtout pour son design Art Deco moderniste et une est une icône du Modernisme français. Connu pour son design à l'avant-garde, Adnet a été un des premiers à intégrer métal et verre à la structure et à la décoration des meubles. Son style est symbole de luxe. En 1950, Adnet s'est associé avec la maison de couture française Hermès, où il a développé une collection de meubles avec revêtement en cuir et d'accessoires pour intérieur. Par conséquence, il a fait un miroir rond en cuir avec des charnières en cuivre. En plus des détails remarquables en cuir et en cuivre, le miroir est aussi unique pour la sangle et qui le maintient, directement proportionnelle à la dimension du miroir.Dimension HxL 180x70 cm