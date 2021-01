L’ONU demande 76 millions de dollars d’aide d’urgence à Madagascar, frappée par la «  pire sécheresse en une décennie  »

Plus d’un million de personnes dans le sud de Madagascar sont confrontées à des pénuries potentiellement mortelles de nourriture, d’eau et d’assistance sanitaire.

Asséché de la rivière Mananbovo dans la ville de Tsihombe, dans le sud de Madagascar. Image: Laetitia Bezain / RFI

Les Nations Unies ont déclaré mardi que 76 millions de dollars étaient nécessaires de toute urgence pour aider plus d’un million de personnes dans le sud de Madagascar face à des pénuries potentiellement mortelles de nourriture, d’eau et d’assistance sanitaire. L’agence humanitaire des Nations Unies OCHA a lancé son soi-disant appel éclair après que ce pays insulaire appauvri d’Afrique de l’Est ait vu sa saison agricole ruinée par la pire sécheresse en une décennie. Dans le même temps, l’impact économique du COVID-19 La pandémie et les verrouillages mis en œuvre pour arrêter la propagation du virus ont amplifié le coup de la sécheresse – le troisième consécutif, a-t-il déclaré.

« Ces crises aggravées ont poussé les gens au bord de la survie », a déclaré le porte-parole d’OCHA, Jens Laerke, aux journalistes à Genève. «Une personne sur trois dans le sud est actuellement en situation d’insécurité alimentaire grave», a-t-il déclaré.

Selon les projections, plus de 1 35 000 enfants de moins de cinq ans souffriront désormais de malnutrition aiguë dans le sud du pays dans les mois à venir.

Les familles d’agriculteurs traversent généralement les sécheresses en envoyant des membres dans les villes pour chercher du travail temporaire.

Mais OCHA a déclaré que de telles stratégies d’adaptation avaient été rendues impossibles par le COVID-19 les verrouillages, qui ont inclus des interdictions pendant des mois de voyager entre les régions.

Il y a à peine une semaine, le Programme alimentaire mondial de l’ONU a lancé un appel pour 35 millions de dollars d’aide d’urgence pour aider à lutter contre la faim dans la région.

Laerke a déclaré mardi que l’appel éclair était destiné à compléter la réponse nationale de Madagascar et se concentrait uniquement sur «les besoins vitaux les plus urgents des communautés du Grand Sud pendant le pic de la période de soudure».

Cette assistance contribuerait à améliorer la sécurité alimentaire de 1,1 million de personnes, à fournir un accès à l’eau à plus de 400 000 personnes et à apporter un soutien nutritionnel à 300 000 enfants de moins de cinq ans, a-t-il déclaré.

Cela contribuerait également à fournir des services de santé essentiels à près d’un quart de million de personnes.

