L’ONU appelle à une déclaration d’urgence climatique

Les dirigeants mondiaux devraient déclarer l’état d ‘ »urgence climatique » dans leurs pays pour encourager l’action et prévenir le réchauffement climatique catastrophique, a déclaré samedi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans son discours d’ouverture d’un sommet sur le climat.

Plus de 70 dirigeants mondiaux participent à l’événement virtuel qui vise à créer une impulsion pour des réductions beaucoup plus profondes des émissions de gaz à effet de serre à l’occasion du cinquième anniversaire de l’accord de Paris sur le climat, signé en 2015.

« Quelqu’un peut-il encore nier que nous sommes confrontés à une urgence dramatique? », A demandé Guterres par vidéo. «C’est pourquoi aujourd’hui j’appelle les dirigeants mondiaux à déclarer l’état d’urgence climatique dans leurs pays jusqu’à ce que la neutralité carbone soit atteinte.

Guterres a déclaré que les programmes de relance économique lancés après la pandémie de coronavirus représentaient une opportunité d’accélérer la transition vers un avenir sobre en carbone – mais a averti que cela ne se produisait pas assez rapidement.

« Jusqu’à présent, les membres du G20 dépensent 50% de plus en plans de relance et d’aide pour les secteurs liés à la production et à la consommation de combustibles fossiles, qu’en énergie à faible émission de carbone », a-t-il déclaré.

« C’est inacceptable. Les milliards de dollars nécessaires au redressement de Covid sont de l’argent que nous empruntons aux générations futures », a-t-il ajouté. « Nous ne pouvons pas utiliser ces ressources pour mettre en place des politiques qui accableront les prochaines générations d’une montagne de dettes sur une planète en ruine. »

Vendredi, le Royaume-Uni, co-hôte du sommet, a annoncé qu’il s’engagerait à mettre fin au soutien du gouvernement aux projets de combustibles fossiles lors du sommet, en vue de promouvoir des mesures similaires d’autres pays pour accélérer la transition vers une énergie plus propre.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré lors du sommet que les pays pourraient travailler ensemble pour réduire radicalement la dépendance aux combustibles fossiles, changer les pratiques agricoles et inverser le processus par lequel l’humanité a, au fil des siècles, impliqué la planète dans une «couverture de bouilloire toxique» de gaz à effet de serre.

« Et en même temps, nous pouvons créer des centaines de milliers d’emplois, des millions d’emplois, à travers la planète, alors que nous nous remettons collectivement du coronavirus », a déclaré Johnson.

Les diplomates regardent les discours du sommet pour tout signe d’engagements climatiques plus forts de pays comme la Chine, l’Inde et le Japon.