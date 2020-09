Longue durée de vie de la batterie: Samsung présente le tracker d’activité Galaxy Fit 2

Successeur sportif: Samsung a présenté plusieurs nouveaux appareils à l’IFA, un point fort est le tracker de fitness Galaxy Fit 2. À première vue, il n’y a pas de différences majeures avec le prédécesseur, mais Samsung a considérablement augmenté la durée de vie de la batterie du portable.

Le Galaxy Fit 2 dure jusqu’à 15 jours avec une seule charge, selon un communiqué de presse de Samsung. La durée d’exécution devrait même être étendue à 21 jours avec une utilisation restreinte. A titre de comparaison: le prédécesseur Galaxy Fit a une autonomie maximale d’une semaine.

Quelques déclassements par rapport au prédécesseur

Le Galaxy Fit 2 dispose également d’un écran AMOLED plus grand que son prédécesseur, mesurant 1,1 au lieu de 0,95 pouces. Le nouveau tracker de fitness propose également plus de 70 options pour le cadran de l’horloge numérique. Avec un poids de seulement 21 grammes, le Galaxy Fit 2 est également trois grammes plus léger que son prédécesseur. Mais les utilisateurs doivent également accepter des compromis: le Galaxy Fit 2 se compose d’un module en plastique qui se trouve dans un bracelet en silicone. Dans le prédécesseur, le module est en métal, ce qui donne au portable une apparence de meilleure qualité.

La résistance à l’eau a également été dégradée: elle est passée de 5 ATM à la classe de protection IP68, ce qui signifie que le Galaxy Fit 2 est étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à 30 minutes à une profondeur d’eau maximale de 1,5 mètre. Le bouton physique du prédécesseur n’est plus disponible, le fonctionnement se fait entièrement via l’écran tactile. Il semble que le Galaxy Fit 2 soit un mélange du Galaxy Fit de qualité supérieure et de sa version économique allégée Galaxy Fit e.

Galaxy Fit 2: tracker de fitness pour les débutants

Le Galaxy Fit 2 est bien adapté aux débutants et offre les caractéristiques communes des trackers de fitness. Il enregistre automatiquement cinq activités différentes, mesure la distance, la fréquence cardiaque et les calories consommées. Le portable surveille également le sommeil, reconnaît les habitudes de sommeil et crée un score de sommeil.

Samsung n’a pas encore fait de commentaires sur le prix et la disponibilité du Galaxy Fit 2. Le prix devrait être dans une fourchette similaire à celle du prédécesseur et être inférieur à 100 euros.