Longlegs de Nicolas Cage ajoute Alicia Witt et Blair Underwood

Alicia Witt et Blair Underwood rejoignent Nicolas Cage pour le prochain thriller d’horreur Longues jambes, Rapports sur les délais. Le film met également en vedette Maika Monroe, dont l’ajout au film a été annoncé le mois dernier. Les attentes seront élevées pour le film, car il est écrit et réalisé par Osgood « Oz » Perkins, qui était à l’origine de l’horreur surnaturelle positivement reçue. La fille du Blackcoat.





Bien que les détails de l’intrigue soient en grande partie secrets, Longlegs suivra l’histoire du nouvel agent du FBI Lee Harker (Monroe), alors qu’elle travaille sur le cas d’un tueur en série insaisissable (interprété par Cage). Alors qu’elle enquête sur les crimes non résolus, Harker découvre un lien personnel avec le tueur. Les détails concernant les rôles de Witt et Underwood n’ont pas été publiés.

Longues jambes a été annoncé à la fin de l’année dernière, avec des nouvelles de Cage à la fois en vedette et en produisant le film. Le film est également produit par C2 Motion Picture Group, Dan Kagan, Brian Kavanaugh-Jones, Dave Caplan et Chris Ferguson. Jason Cloth, Fred Berger et John Friedberg sont les producteurs exécutifs. Longues jambes est actuellement en production à Vancouver.





Les carrières d’Alicia Witt et Blair Underwood

La carrière de Witt remonte à l’enfance, lorsqu’elle est apparue dans David Lynch Duneen 1984, et Pics jumeauxen 1990. De 1995 à 1998, elle est apparue dans la sitcom Cybill en tant que fille du personnage titulaire. Elle est apparue dans des films dont L’opus de M. Holland, Dernières vacances, citoyenne Ruth, Ciel vanilleet 88 Minutes, entre autres. Tout au long de sa carrière, elle est apparue dans un certain nombre de films Hallmark et dans des séries telles que Orange est le nouveau noir, Les Soprano, CSI : MIami, L’Exorciste, Nashville, Justifiéet Les lumières du vendredi soir.

En 2017, elle reprend le rôle de Gersten Hayward pour Twin Peaks : le retour. Elle est récemment apparue dans le film Netflix acclamé par la critique Je m’en soucie beaucoup et le thriller policier de Krystin Ver Linden Alice, face à Keke Palmer, Jonny Lee Miller et Common.

Underwood est également un acteur vétéran qui a fait ses débuts dans la comédie musicale de 1985 Rainure de Krush. Il a ensuite joué dans le drame juridique de NBC Loi LA de 1987 à 1994. Son rôle d’avocat Jonathan Rollins a valu à Underwood une nomination aux Golden Globe Award du meilleur acteur dans un second rôle en 1991.

Au cinéma, Underwood est apparu dans Désactivez-le Impact profond, Règles d’engagement, Réunion de famille de Madeaet Juanita, entre autres. À la télévision, ses apparitions comprennent des rôles sur City of Angels, LAX, Dirty Sexy Money, En traitement, et Quantico. Underwood a récemment signé avec Netflix Caste, écrit et réalisé par Ava DuVernay. Les deux ont déjà collaboré sur la série Netflix primée aux Emmy Awards Quand ils nous voient.

Outre Longues jambesUnderwood devrait apparaître dans Trois femmes, Étouffé et le thriller Viraldans lequel il a joué, réalisé et produit.