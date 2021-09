Long métrage : Cinq ans plus tard, nous nous souvenons des enfants de demain avec le réalisateur Dylan Cuthbert

Q-Games Dylan Cuthbert

L’une des plus belles qualités de Sony en tant qu’éditeur de jeux est sa volonté de parier sur de nouvelles idées. Chaque console PlayStation a accueilli une variété de jeux étranges et merveilleux, et au début de la vie de la PS4, cette philosophie consistant à adopter des concepts expérimentaux et uniques n’a pas faibli. Un bon exemple est The Tomorrow Children. Développé par Q-Games, le studio basé à Kyoto peut-être mieux connu pour ses titres PixelJunk, ce nouveau jeu semblait être une étape dans quelque chose d’inconnu et plutôt fascinant. Le cinquième anniversaire du jeu est à nos portes, et nous voulions donc marquer l’occasion avec un retour sur cette exclusivité PlayStation inhabituelle.

Annoncé à la Gamescom 2014, The Tomorrow Children était un titre coopératif en ligne sur de petites poupées en bois travaillant ensemble pour sauver l’humanité. Pour y parvenir, vous établiriez de petites villes au sommet du Vide et augmenteriez lentement sa population en extrayant des ressources précieuses, en gardant la colonie alimentée et en la protégeant de toute menace. Des structures d’un autre monde apparaissaient du paysage gris autour de vous, et vous pouviez trouver toutes sortes de pierres précieuses et d’autres objets – mais vous deviez travailler aux côtés d’autres « clones de projection » afin de tout remettre à la base, puis de le mettre à bon usage. Avec un placage de styles de l’ère soviétique pour le terminer, il n’y avait – et n’est toujours – rien de tel que ce jeu.

« J’ai basé [The Tomorrow Children] sur les mèmes et les concepts de mon enfance, vivant au Royaume-Uni, avec la guerre froide en toile de fond », nous dit Dylan Cuthbert, président et fondateur de Q-Games. « J’ai grandi avec des émissions de télévision et des films tels que Le prisonnier, De Russie avec amour, et Firefox. Plus récemment, je me suis intéressé à la marionnette tchèque et à l’histoire de la République tchèque, alors j’ai pensé que je les combinerais tous pour préparer la scène pour la chronologie alternative de The Tomorrow Children. »

Cela a certainement créé un look et une sensation uniques. Malgré la camaraderie de travailler aux côtés d’autres joueurs vers un objectif ultime, le jeu dégageait une atmosphère sinistre, effrayante, presque oppressante. Combinant un environnement extrêmement minimaliste avec des créatures bizarres et de la propagande soviétique, la présentation était pour le moins étrange, mais cela faisait partie du brief. Mark Cerny avait chargé Q-Games de créer quelque chose « un peu hors des sentiers battus », et il l’a certainement fait.

Même s’il s’agissait d’un éloignement de PixelJunk à certains égards, Cuthbert dit que ce n’était pas un pas de géant pour l’équipe : « Q-Games avait toujours fait des jeux et de la technologie 3D, donc The Tomorrow Children n’était pas si différent de ce que nous faisaient déjà », dit-il. « La série PixelJunk à l’époque se concentrait davantage sur l’expérience 2D haute résolution, donc à la place, nous avons décidé de vraiment nous concentrer sur la présentation de la puissance et du matériel graphique de la PlayStation 4. The Tomorrow Children nous a permis de prendre des risques avec la coupe. paradigmes de rendu de pointe contrairement à la plupart des titres AAA. »

En effet, le jeu avait un style artistique très particulier, et certains des effets visuels étaient étonnamment réalistes. Alors que Cuthbert se souvient du jeu aujourd’hui, il le regarde avec « une grande fierté et une grande affection » et commente que les graphismes « n’ont pas du tout vieilli, et je pense qu’il aurait l’air bien à la maison même sur une PlayStation 5 ».

Pendant le développement du jeu, les artistes de Q-Games se sont rendus en République tchèque « pour étudier les marionnettes et leur fabrication, et pour se rendre dans l’un des théâtres où vous pouvez voir les marionnettes en action jouer une pièce », nous dit Cuthbert. « Je pense que ce genre de sorties sur le terrain peut donner énormément d’inspiration à une équipe et l’équipe a semblé vraiment s’amuser et a ramené toutes sortes d’idées sympas. »

Une expérience à mi-chemin du développement a permis d’apporter une nouvelle perspective au projet : « En outre, afin de rafraîchir la conception du jeu, environ un an ou deux dans le jeu, nous avons fait une courte expérience multijoueur où chaque joueur était un oiseau vivant sur les îles dans le vide », dit-il. « L’idée était que vous puissiez voler d’arbre en arbre, chercher de la nourriture et voler en formation avec d’autres joueurs. C’était un bon rafraîchissement et les éléments collaboratifs et le sentiment d’altruisme de cette démo ont ensuite été intégrés dans The Tomorrow Children à un moment critique étape de son développement. »

Le jeu sera finalement lancé le 6 septembre 2016, passant à un modèle gratuit environ un mois plus tard. Les critiques (y compris nous-mêmes) avaient des sentiments mitigés sur le jeu, louant ses visuels, son concept unique et travaillant avec d’autres joueurs, mais la charge de travail répétitive s’est avérée controversée. Il y a également eu plusieurs problèmes techniques au cours de ses premières semaines. Malgré tous les problèmes, The Tomorrow Children a attiré une base de joueurs petite mais fidèle – mais cela n’a finalement pas suffi à garder les lumières allumées.

« Nous avons lancé avec beaucoup de lag sur le serveur, et il a fallu quelques mois pour s’éclaircir, malheureusement », se souvient Cuthbert. « Je pense que nous aurions dû lancer le jeu en tant qu' » accès anticipé « pour la première année, régler tous les problèmes techniques avec une base de fans de base, puis l’étendre à un public plus large. Nous aurions peut-être compris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas travailler pour un jeu gratuit à ce stade aussi, donnant au jeu une chance de gagner assez pour faire fonctionner les serveurs. »

Malheureusement, le jeu fascinant ne durera pas très longtemps. Ses fonctionnalités multijoueurs coopératives et son monde unique le distinguent, mais Sony a pris la décision de fermer le jeu. Le 1er novembre 2017, un peu plus d’un an après son lancement, The Tomorrow Children a été mis hors ligne.

Cuthbert dit qu’il avait l’impression que le sort du jeu était scellé assez rapidement: « Je ne peux pas en être sûr, mais c’était comme la décision [to shut the servers] a été fait très tôt après le lancement lorsque nous n’avons pas vendu suffisamment d’exemplaires au cours de nos premiers mois, et aussi parce que nous avons eu des problèmes de rétention pendant les premiers mois alors que nous ajustions l’expérience. »

Il poursuit : « Nous n’avons pas pu itérer et mettre à jour le jeu assez rapidement non plus, car tous les systèmes en place pour patcher les jeux sur le PlayStation Network ont ​​été conçus pour la sécurité et non la vitesse, mais dans l’espace de jeu gratuit dont vous avez besoin pour être agile. Nous avons donc lancé, et environ cinq mois plus tard, on nous a dit de commencer le processus de fermeture parce que les revenus mensuels ne couvraient pas le coût nécessaire pour faire fonctionner et entretenir les serveurs. C’était très perturbant, mais à ce moment-là Je n’avais plus aucun combat à faire. Alors nous avons fait preuve de courage et avons fait de superbes mises à jour finales du jeu pendant que nous le pouvions. «

Naturellement, comme le jeu a été fermé si rapidement, un tas de mises à jour et de contenu planifiés n’ont jamais été intégrés à The Tomorrow Children. Un « robot rouge géant » allait être une force défensive que vous pourriez construire, « et ensuite utiliser pour affronter directement les Izverg (monstres) ». Cuthbert dit que l’équipe « avait également prévu des histoires et des décors, et vous pouvez entendre la musique de l’un de ceux de la bande originale ».

Nous avons demandé à Cuthbert comment le jeu pourrait être reçu s’il était publié aujourd’hui, et comment lui et son équipe pourraient faire les choses différemment si l’occasion leur en était donnée. « Je pense que s’il était réédité et que nous éliminions le jeu du free-to-play, cela pourrait à nouveau piquer l’intérêt de tout le monde », se souvient-il. « C’est difficile à dire, car toute l’atmosphère de camaraderie plaît à certaines personnes et pas à d’autres. »

Alors, que ferait Q-Games s’il créait le jeu en 2021 ? « Je supprimerais les éléments free-to-play et la dépendance à l’égard d’un serveur », déclare Cuthbert. « Au lieu de cela, je ferais le jeu peer to peer, similaire à Minecraft, avec les joueurs eux-mêmes hébergeant une ville pour que d’autres puissent se joindre via des codes de jeu de fête ou des invitations directes. »

Regardant vers l’avenir, Cuthbert n’a pas perdu confiance dans The Tomorrow Children ou son concept. En fait, il nous dit qu’il serait intéressé à revisiter son univers avec une suite. « Nous n’avons rien de prévu dans l’immédiat, mais un jour, j’aimerais créer une suite basée sur ‘Freeman Land’ (d’où viennent tous les Freeman Dollars). Elle serait basée dans le sud profond d’une région post-apocalyptique. États-Unis, où seuls des robots et des androïdes existent maintenant, et ils seraient tous impliqués dans une religion très étrange… » Cela nous semble certainement intriguant.

S’il est vraiment dommage que le jeu n’ait pas survécu, il a réussi à laisser une impression durable au-delà de ses 12 mois d’activité. Sony aime prendre des risques, comme nous l’avons mentionné plus tôt, et tous ne seront pas payants. Cependant, The Tomorrow Children ressemble toujours à un vrai moment dans la durée de vie de la PS4 et à un jeu important pour Q-Games. Cuthbert poursuit une leçon qui résonnera avec n’importe qui dans un domaine créatif: « Si vous vous en tenez à vos armes et persévérez, vous pouvez vraiment créer quelque chose de vraiment unique et différent de tout le reste. » C’était certainement vrai pour ce jeu, et même s’il est perdu dans le vide, nous ne l’oublierons pas de sitôt.

Un grand merci à Dylan Cuthbert et Q-Games pour avoir pris le temps de travailler avec nous sur cette fonctionnalité. The Tomorrow Children n’est plus disponible, mais pour célébrer son cinquième anniversaire, le développeur a joué à une ancienne version du jeu, avec une vidéo en direct en ce moment sur IGN Japon. Quels souvenirs gardez-vous de The Tomorrow Children ? Souvenez-vous dans la section commentaires ci-dessous.