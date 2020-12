London On Da Track critiqué par Baby Mama pour son père absent

Le rappeur est à nouveau appelé pour être un père absent.

Il semble que Noël ait été le jour où de nombreuses femmes méprisées ont décidé d’aérer du linge sale. En plus de la diatribe incendiaire d’Iggy Azalea contre Playboi Carti où elle a appelé le rappeur pour avoir abandonné Noël avec leur fils Onyx pour assister à la Whole Lotta Rouge soirée de sortie, la mère de la fille de London On Da Track, Paris, appelle le super-producteur pour ne pas avoir tenté de passer Noël avec elle non plus. Dans la méthode de communication préférée pour porter des coups cinglants, la mère de la fille de Londres, Eboni, l’a appelé pour ne pas avoir contacté du tout leur fille Paris. « Depuis que j’ai eu 100 DM posant la même question … » elle a commencé la diatribe. « Non @LondonOnDaTrack n’a pas appelé Paris ou ne lui a rien apporté pour Noël et non il ne l’a pas vue en 2020. » Elle a poursuivi: « Et oui, il sait exactement où elle est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il choisit de s’absenter. » L’accusation intervient quelques semaines à peine après que la petite amie actuelle de Londres, Summer Walker, avec qui il attend un autre enfant, ait appelé le producteur pour avoir refusé d’être dans la vie de ses enfants. La chanteuse R&B a appelé Londres sur des histoires Instagram plus tôt ce mois-ci, mais a plutôt été confrontée à un barrage d’insultes de la part des bébés mamans de Londres.