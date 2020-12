L’oncle Luke a attrapé le COVID-19 dans un club de strip-tease, le qualifiant de « chambre de propagation du coronavirus »

Oncle Luke dit qu’il a attrapé COVID-19 après avoir été poussé par ses pairs à se rendre dans un club de strip-tease.

L’oncle Luke a révélé dans un essai qu’il avait écrit pour le Miami New Times, plus tôt cette semaine, qu’il avait attrapé COVID-19 après s’être senti obligé d’assister à la fête d’anniversaire d’un ami dans un club de strip-tease local. Paras Griffin / Luke, qui a fait beaucoup d’hymnes dans les clubs de danse dans le passé, explique dans la pièce: Récemment, j’ai rejoint les rangs des plus d’un million de Floridiens qui ont attrapé le coronavirus. Tout au long de la pandémie, j’avais strictement adhéré aux directives des Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis, en particulier en portant un masque chaque fois que je sortais de chez moi. Puis j’ai cédé à la pression des pairs de sortir à une fête. Le mois dernier, un ami fêtant son anniversaire dans un club de strip-tease local n’a pas arrêté de faire sauter mon téléphone. Il n’arrêtait pas de me supplier de venir. Je me suis dit que j’entrerais pendant 15 minutes et que je m’éviterais. Le rappeur vétéran a ensuite décrit son entrée dans le club comme «une entrée dans une chambre de propagation de coronavirus». Il écrit que pratiquement aucun masque n’était porté et que la distance sociale était complètement ignorée. «Bientôt, j’ai eu de la fièvre et ma température a atteint 102 degrés», a-t-il poursuivi. «Je suis allé à l’hôpital, où j’ai eu un deuxième test PCR qui est revenu positif», a-t-il écrit. «Comme je n’avais pas de difficulté à respirer, ils m’ont renvoyé chez moi et m’ont dit de me mettre en quarantaine pendant deux semaines.» Luke a conclu son essai en demandant à ses fans de résister à la pression des pairs et de rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus. [Via]