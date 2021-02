L’OMS reconnaît les «  nouvelles inquiétantes  » des vaccins COVID-19 ne fonctionnant pas contre les variantes

09 févr.2021 09:37:31 IST

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi que l’émergence de nouvelles variantes de COVID-19 avait soulevé des questions sur le fonctionnement ou non des vaccins existants, qualifiant de « préoccupante » que les vaccins développés jusqu’à présent pourraient être moins efficaces contre la variante détectée en premier. en Afrique du sud. Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré lors d’un point de presse que la décision de l’Afrique du Sud, dimanche, de suspendre sa campagne de vaccination à l’aide du vaccin AstraZeneca est « un rappel que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour réduire la circulation du virus avec des mesures de santé publique éprouvées. »

Il a déclaré qu’il était de plus en plus clair que les fabricants de vaccins devraient modifier leurs vaccins existants pour faire face à l’évolution génétique en cours du coronavirus, affirmant que des injections de rappel seraient très probablement nécessaires, d’autant plus que de nouvelles variantes du virus se propagent maintenant dans le monde et semblent susceptibles de le faire. deviennent les souches prédominantes.

Tedros a ajouté que l’OMS prévoyait de prendre une décision «dans les prochains jours» sur la question de savoir si elle recommanderait une liste des utilisations d’urgence du vaccin AstraZeneca. Cette désignation permettrait à des millions de doses d’être expédiées vers les pays pauvres dans le cadre d’un effort soutenu par l’ONU pour distribuer des vaccins COVID-19 dans le monde entier, connus sous le nom de COVAX.

La semaine dernière, Tedros a déclaré que plus des trois quarts des vaccins COVID-19 avaient été administrés dans seulement 10 pays et que la vaccination dans près de 130 pays n’avait pas encore commencé. Malgré l’objectif de l’OMS de commencer la vaccination contre le COVID-19 dans les pays pauvres en même temps que les pays riches, COVAX n’a ​​administré aucune dose de vaccin nulle part.

Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, a déclaré que les gens ne devraient pas conclure de la décision de l’Afrique du Sud que le vaccin AstraZeneca ne fonctionne pas. Elle a déclaré que toutes les preuves disponibles à ce jour montrent que les vaccins développés jusqu’à présent réduisent les décès, les hospitalisations et les maladies graves.

D’autres vaccins COVID-19 développés par Novavax, Pfizer et BioNTech et Johnson & Johnson semblent également être moins efficaces contre la souche identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, bien qu’ils puissent prévenir une maladie grave.

