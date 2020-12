L’OMS publie des directives sur l’activité physique pour rester en forme pendant la quarantaine et les verrouillages

Les lignes directrices sont également accessibles aux personnes atteintes de maladies chroniques, d’un handicap ou enceintes, qui sont invitées à essayer de respecter les recommandations si elles le peuvent.

il n’y a pas eu d’amélioration des niveaux mondiaux d’activité physique depuis 2001.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un nouvel ensemble de directives pour que les gens deviennent actifs et restent en forme, qu’il y ait une pandémie ou non. Il parle des effets néfastes de la vie sédentaire et de la façon dont chaque type de mouvement s’ajoute à l’activité physique. Selon un rapport de CNN, La recommandation précédente de l’OMS ne concernait que les adultes âgés de 18 à 64 ans et déclarait qu’ils devraient faire au moins 150 minutes d’exercice modéré ou au moins 75 minutes d’exercice vigoureux chaque semaine. Mais les nouvelles directives ont quelque chose pour chaque âge et capacité – de cinq ans à 65 ans et plus, indépendamment du sexe, de l’origine culturelle ou du statut socio-économique, et sont pertinentes pour les personnes de toutes capacités.

Il stipule également que les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques, d’un handicap ou qui sont enceintes ou ont récemment accouché devraient essayer de respecter les recommandations si elles en sont capables.

L’OMS classe activité physique comme tout mouvement qui comprend la marche, le vélo, la roue, la pratique de sports ou une forme de loisirs actifs, mais ne se limite pas à ces formes. Tout type d’activité vaut mieux que de ne rien faire. Même quelque chose d’aussi simple que de prendre une pause de la position assise pour faire trois à quatre minutes de marche ou d’étirement peut aider à soulager les muscles et à améliorer la circulation sanguine et l’activité musculaire.

Un fait choquant de l’OMS indique qu’il n’y a pas eu d’amélioration des niveaux mondiaux d’activité physique depuis 2001. Avec le coronavirus pandémie obligeant tout le monde à rester à la maison sinon à se méfier du plein air, l’OMS fait comprendre aux gens qu’il est encore nécessaire d’avoir du mouvement pour leur bien-être.

« Être physiquement actif est essentiel pour la santé et le bien-être – cela peut aider à ajouter des années à la vie et la vie à des années », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un déclaration. «Chaque mouvement compte, surtout maintenant que nous gérons les contraintes du COVID-19 pandémie. Nous devons tous bouger chaque jour – de manière sûre et créative. «

«Ces nouvelles lignes directrices soulignent l’importance d’être actif pour notre cœur, notre corps et notre esprit, et comment les résultats favorables profitent à tous, de tous âges et capacités», a déclaré le Dr Fiona Bull, chef de l’unité d’activité physique qui a dirigé le développement du nouvelles directives de l’OMS.

Pour les enfants et adolescents

Selon les lignes directrices de l’OMS, les enfants âgés de 5 à 17 ans devraient faire une activité physique d’intensité modérée à vigoureuse, principalement aérobie, pendant une heure par jour tout au long de la semaine et des activités aérobies d’intensité vigoureuse ainsi que des activités de renforcement des os et des muscles. au moins trois jours par semaine. Ils devraient commencer par de petites activités physiques et les augmenter avec le temps.

Limiter le temps passé à être sédentaire et réduire le temps d’écran à l’aide de téléphones, d’ordinateurs portables, de tablettes est également une recommandation forte de l’agence de santé.

Les statistiques montrent que quatre adolescents sur cinq, ne faites pas assez d’activité physique. Cela peut entraîner des problèmes de santé comme une augmentation de l’adiposité; mauvaise santé cardiométabolique, condition physique, comportement comportemental / comportement prosocial; et une durée de sommeil réduite.

Pour les enfants de moins d’un an, ils doivent également être actifs avec au moins 30 minutes de temps sur le ventre et ne pas rester dans un landau, une poussette, une chaise haute, etc. pendant plus d’une heure.

Les enfants entre un et deux à quatre ans devraient consacrer au moins trois heures à une activité physique d’intensité modérée à vigoureuse tout en limitant leur temps d’écran. Il est également important pour eux d’avoir un «sommeil de bonne qualité» avec des siestes à intervalles réguliers.

Pour adultes

Selon les statistiques de l’OMS, un adulte sur quatre ne font pas assez d’activité physique. Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient faire entre deux heures et demie et cinq heures d’activité physique d’intensité modérée. Alternativement, ils peuvent également faire une heure et demie à deux heures et demie d’activité physique intense tout au long de la semaine.

Le même conseil s’applique aux adultes de 65 ans et plus. Les adultes des deux catégories devraient également entreprendre des activités de renforcement musculaire à une intensité modérée ou supérieure deux fois par semaine. Cependant, pour les adultes de plus de 65 ans, ils devraient également faire des exercices qui améliorent leur équilibre et préviennent les chutes.

Mener un mode de vie malsain et sédentaire peut entraîner une mortalité toutes causes confondues, une mortalité due aux maladies cardiovasculaires et une mortalité par cancer et une incidence de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète de type 2.

Femmes enceintes et post-partum

Les femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher, il est important de se livrer à une forme d’activité physique. Il peut bénéficier à la fois à la mère et à l’enfant et réduire le risque de pré-éclampsie, d’hypertension gestationnelle et de diabète, ainsi que d’une prise de poids excessive, de complications d’accouchement et de dépression post-partum, ainsi que de moins de complications néonatales, d’effets indésirables sur le poids à la naissance et de diminution le risque de mortinaissance.

Il est recommandé aux femmes de faire deux heures et demie par semaine d’activité physique d’intensité modérée en ajoutant du renforcement musculaire et des exercices d’étirement doux. L’entraînement des muscles du plancher pelvien peut être effectué quotidiennement pour réduire le risque d’incontinence urinaire. L’OMS a également des lignes directrices pour s’assurer que les deux la mère et le bébé sont en sécurité au cours de cette période.

Les personnes atteintes de maladies chroniques

Selon le nouvelles directives de l’OMS, faire de l’exercice et être actif peut être très bénéfique pour les adultes atteints de maladies chroniques. Les activités physiques des adultes sont similaires à celles des adultes qui ne souffrent pas de maladie chronique. Ils devraient faire entre deux heures et demie et cinq heures d’activité physique d’intensité modérée. Alternativement, ils peuvent également faire une heure et demie à deux heures et demie d’activité physique intense tout au long de la semaine.

survivants du cancer – l’activité physique améliore la mortalité toutes causes confondues, la mortalité par cancer et le risque de récidive du cancer ou d’un deuxième cancer primaire;

les personnes souffrant d’hypertension – l’activité physique améliore la mortalité due aux maladies cardiovasculaires, la progression de la maladie, la fonction physique et la qualité de vie liée à la santé;

les personnes atteintes de diabète de type 2 – l’activité physique réduit les taux de mortalité par maladie cardiovasculaire et indique la progression de la maladie;

personnes vivant avec le VIH – l’activité physique peut améliorer la condition physique et la santé mentale (réduction des symptômes d’anxiété et de dépression) et n’affecte pas négativement la progression de la maladie (numération des CD4 et charge virale) ou la composition corporelle.

Les personnes handicapées

Les enfants vivant avec un handicap doivent également passer le même temps à faire de l’exercice que ceux qui ne le sont pas. Cependant, ils ont plus d’avantages comme une amélioration de la cognition chez les personnes atteintes de troubles qui altèrent la fonction cognitive et des améliorations de la fonction physique chez les enfants ayant une déficience intellectuelle. Pour les adultes vivant avec un handicap, ils en bénéficient des manières suivantes.

avec la sclérose en plaques – amélioration de la fonction physique et des domaines physiques, mentaux et sociaux de la qualité de vie liée à la santé;

avec lésion de la moelle épinière – amélioration de la fonction de marche, de la force musculaire et de la fonction des membres supérieurs; et amélioration de la qualité de vie liée à la santé;

avec des troubles qui altèrent la fonction cognitive – amélioration de la fonction physique et de la cognition (chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et celles ayant des antécédents d’AVC); effets bénéfiques sur la cognition; et peut améliorer la qualité de vie (chez les adultes atteints de schizophrénie); et peut améliorer la fonction physique (chez les adultes ayant une déficience intellectuelle); et améliore la qualité de vie (chez les adultes souffrant de dépression clinique majeure).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂