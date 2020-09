L’OMS n’approuvera pas le vaccin COVID-19 à moins qu’il ne soit efficace et sûr, déclare Tedros Ghebreyesus

Il a également déclaré: «Le mouvement anti-vaccin, ils peuvent construire des récits pour lutter contre les vaccins, mais le bilan des vaccins raconte sa propre histoire et les gens ne doivent pas être confondus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, prend la parole lors d’une conférence de presse sur les mises à jour concernant le COVID-19, au siège de l’OMS à Genève, en Suisse. Crédit d’image: Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’agence de santé des Nations Unies ne recommanderait aucun vaccin COVID-19 avant qu’il ne soit prouvé sûr et efficace, même si la Russie et la Chine ont commencé à utiliser leurs vaccins expérimentaux avant la fin des grandes études et que d’autres pays ont proposé de rationaliser procédures d’autorisation.

Lors d’un point de presse vendredi, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que les vaccins avaient été utilisés avec succès pendant des décennies et les a crédités de l’éradication de la variole et de la polio sur le point d’être éliminée.

«Je voudrais assurer le public que l’OMS n’approuvera pas un vaccin qui n’est ni efficace ni sûr», a déclaré Tedros. Il a déclaré que les vaccins nouvellement développés contre Ebola avaient contribué à mettre fin à la récente épidémie d’Ebola au Congo, notant que l’arrêt du virus mortel était compliqué par les dizaines de groupes armés opérant dans la région.

Tedros a appelé les personnes opposées à la vaccination à faire leurs propres recherches.

«Le mouvement anti-vaccin, ils peuvent construire des récits pour lutter contre les vaccins, mais le bilan des vaccins raconte sa propre histoire et les gens ne doivent pas être confondus», a-t-il dit, faisant appel aux parents en particulier. «Ils peuvent voir par eux-mêmes comment le monde a réellement utilisé les vaccins pour réduire la mortalité des moins de 5 ans et sauver les enfants.»

La semaine dernière, la Grande-Bretagne a déclaré qu’elle se préparait à réviser ses lois afin que tout vaccin efficace contre les coronavirus puisse être utilisé avant d’être entièrement homologué.

La Russie est devenue le premier pays au monde à approuver un vaccin COVID-19 en août après avoir autorisé un vaccin qui n’avait été testé que sur plusieurs dizaines de personnes.

Vendredi, des scientifiques russes ont publié des données d’études préliminaires suggérant que leur vaccin était sûr et avait provoqué une réponse anticorps, mais les résultats étaient limités et les experts ont déclaré que le vaccin n’avait pas encore prouvé son efficacité. Le vaccin russe, connu sous le nom de Spoutnik V, est actuellement testé chez environ 40 000 personnes et est proposé «en parallèle» à des travailleurs clés comme les médecins et les enseignants. Parmi ceux qui l’ont reçu, il y a l’une des filles du président Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Shoigu.

La Chine aurait commencé à inoculer certains groupes à haut risque avec l’un de ses vaccins expérimentaux contre le coronavirus tandis que les grandes études pour prouver son efficacité et son innocuité sont en cours. En juillet, le chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a annoncé qu’il avait reçu le vaccin, sans toutefois préciser si cela avait été fait dans le cadre d’un essai clinique.

