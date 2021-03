L’OMS, l’UE et 25 pays font pression pour un traité mondial sur la pandémie pour se préparer à l’avenir

31 mars 2021 09:51:34 IST

Les dirigeants mondiaux ont fait pression mardi pour un nouveau traité international pour se préparer à la prochaine pandémie mondiale – et éviter la ruée inconvenante pour les vaccins entravant la riposte au Covid-19. Les dirigeants de 25 pays, de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont cherché à rédiger les règles de base par écrit afin de rationaliser et d’accélérer la réaction aux futures flambées mondiales. Le traité viserait à garantir que les informations, les virus pathogènes, la technologie pour lutter contre la pandémie et les produits tels que les vaccins soient partagés rapidement et équitablement entre les nations.

« Le moment est venu d’agir. Le monde ne peut pas se permettre d’attendre la fin de la pandémie pour commencer à planifier la prochaine », a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Sans un plan de réponse à la pandémie coordonné au niveau international, « nous restons vulnérables », a-t-il averti.

L’appel est venu dans un article conjoint publié mardi dans les journaux internationaux, rédigé par des dirigeants des cinq continents.

Parmi les signataires figuraient l’Allemande Angela Merkel, le Britannique Boris Johnson, le Français Emmanuel Macron, le Corée du Sud Moon Jae-in, l’Africain Cyril Ramaphosa, l’Indonésie Joko Widodo et le Chili Sebastian Pinera.

Engagement vaccinal

« Les nations devraient travailler ensemble pour un nouveau traité international pour la préparation et la réponse en cas de pandémie », dit l’article.

«Nous devons être mieux préparés pour prévoir, prévenir, détecter, évaluer et répondre efficacement aux pandémies de manière hautement coordonnée.

« Nous sommes donc déterminés à garantir un accès universel et équitable à des vaccins, médicaments et diagnostics sûrs, efficaces et abordables pour cette pandémie et les futures. »

Merci beaucoup @eucoprésident Charles Michel pour avoir défendu l'appel à l'international #PandemicTreaty rendre le monde mieux préparé à répondre aux pandémies et aux crises sanitaires.

Les dirigeants des principales puissances mondiales, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon, ne font pas partie des signataires à ce jour.

Mais Tedros a déclaré que la musique d’ambiance de Washington et de Pékin était positive et a insisté sur le fait que ce n’était pas un problème qu’ils ne se soient pas encore inscrits.

Tedros espérait qu’une résolution soit présentée à temps pour l’Assemblée mondiale de la Santé en mai. L’assemblée est l’organe décisionnel de l’OMS, à laquelle participent une fois par an des délégations des 194 États membres de l’agence de santé des Nations Unies.

La poussée pour renforcer les efforts communs survient alors que la planète lutte pour unir ses forces pour vaincre la pandémie de Covid-19 qui a tué près de 2,8 millions de personnes dans le monde et frappé l’économie mondiale.

La propagation du virus a entraîné un échange de blâme entre les capitales et des accusations selon lesquelles les pays riches ont accumulé des vaccins.

Selon un AFP compte, quelque 53 pour cent des doses de vaccin Covid-19 administrées jusqu’à présent l’ont été dans des pays à revenu élevé représentant 16 pour cent de la population mondiale.

Seulement 0,1 pour cent ont été administrés dans les 29 pays aux revenus les plus faibles, qui abritent 9 pour cent de la population mondiale.

Construire pour les générations futures

L’OMS a déclaré que si le Règlement sanitaire international existant de 2005 couvrait les premières alertes, les mesures de voyage et le partage d’informations sur la façon de briser une épidémie, la pandémie de Covid-19 avait mis en évidence des lacunes telles que les chaînes d’approvisionnement, la recherche et le développement.

L’article conjoint a déclaré que le traité supplémentaire devrait viser à « renforcer considérablement la coopération internationale » sur les systèmes d’alerte, le partage de données et la recherche pour aider à suivre les menaces croissantes et la production de vaccins, de médicaments et d’équipements de protection pour lutter contre les maladies.

Proposée pour la première fois par le président du Conseil européen Charles Michel aux Nations unies en décembre, la notion de traité a depuis été approuvée par les pays de l’UE et du G7.

« Il est maintenant temps de se rassembler en une seule communauté mondiale pour construire une défense contre la pandémie pour les générations futures qui s’étend bien au-delà de la crise actuelle », a déclaré le chef de l’UE Michel lors de la conférence de presse conjointe avec Tedros.

Le groupe de pression de la Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques a déclaré que l’importance des incitations à développer des tests, des traitements et des vaccins devrait être reflétée dans le traité.

« L’industrie biopharmaceutique et sa chaîne d’approvisionnement font partie de la solution pour les futures pandémies et devraient donc jouer un rôle dans l’élaboration d’un traité international de pandémie », a déclaré le chef de l’IFPMA, Thomas Cueni, dans un communiqué.

