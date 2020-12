L’OMS lance la Journée internationale de la préparation aux épidémies et publie une liste de 10 problèmes de santé publique

En raison de la pandémie du COVID-19, les progrès réalisés en matière de santé publique, au niveau mondial, au cours des deux dernières décennies menacent de s’effondrer.

Fabeha Monir La spécialiste de la prévention et du contrôle des infections de l’OMS, Rebecca Rachel Apolot, aide une infirmière, Monjila, à mettre en toute sécurité un équipement de protection individuelle avant de soigner des patients atteints de COVID-19 à Cox’s Bazar, au Bangladesh. Crédit d’image: OMS

Le 27 décembre, les Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont célébré la première Journée internationale de la préparation aux épidémies. Les futures pandémies pourraient avoir des répercussions plus graves que celles qui sont passées et cette journée est censée être célébrée afin de sensibiliser et d’échanger des informations, des connaissances scientifiques et les meilleures pratiques ainsi que des programmes d’éducation et de plaidoyer de qualité sur les épidémies aux niveaux local, national, niveaux régional et mondial. Il sera utilisé pour « souligner l’importance de la prévention, de la préparation et du partenariat contre les épidémies ». Libération États.

» COVID-19[FEMININE est une tragédie humaine. Mais cela a également créé une opportunité générationnelle. Une opportunité de reconstruire un monde plus égalitaire et durable », a déclaré António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies.

« La réponse à la pandémie et au mécontentement généralisé qui l’a précédée doit être basée sur un nouveau contrat social et un nouveau pacte mondial qui créent l’égalité des chances pour tous et respectent les droits et libertés de tous. »

Il est nécessaire d’avoir un système de santé solide et résilient, qui servira tout le monde. Selon une OMS déclaration, il est important d’investir dans des systèmes de prévention, de détection et de réponse aux flambées de maladies infectieuses. Une crise sanitaire mondiale peut perturber les chaînes d’approvisionnement et les systèmes de santé, affecter les moyens de subsistance, y compris les femmes et les enfants, ainsi que les économies des pays les plus pauvres et les plus vulnérables.

C’est aussi dû au COVID-19 pandémie que les progrès réalisés en matière de santé publique, au niveau mondial, au cours des deux dernières décennies, menacent de s’effondrer. En 2021, les nations du monde entier devront poursuivre la lutte contre le coronavirus tout en veillant à ce que d’autres services de santé – comme les vaccinations, la santé des femmes et des enfants, le VIH, le sida, le paludisme, etc. – soient toujours pris en charge.

L’OMS a publié 10 façons dont il aidera les pays à suivre et à se préparer pour les urgences sanitaires mondiales de l’année prochaine. Ils sont les suivants:

1. Construire une solidarité mondiale pour la sécurité sanitaire mondiale

La pandémie nous a montré que personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité et pour s’assurer que, l’OMS déclare qu’elle apportera un soutien aux communautés les plus vulnérables. Ils constitueront également une main-d’œuvre mondiale pour les urgences sanitaires afin d’élargir, de former et de normaliser la santé publique et l’assistance médicale de haute qualité. La création d’une BioBank – un système de partage de matériel pathogène et d’échantillons cliniques – encouragera le développement de vaccins et de médicaments sûrs et efficaces.

2. Accélérez l’accès au COVID-19 tests, médicaments et vaccins

L’accès au COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, est une collaboration mondiale visant à accélérer le développement, la production et l’accès équitable au COVID-19 tests, traitements et vaccins. Les objectifs d’ACT-Accelerator en 2021 sont – la distribution de 2 milliards de vaccins; 245 millions de traitements; mise en place de tests pour 500 millions de personnes dans les pays à revenu faible et intermédiaire; renforcer les systèmes de santé nécessaires pour les soutenir.

3. Faire progresser la santé pour tous

2021 est l’année du travailleur de la santé et des soins. L’OMS veut également s’assurer que tous les pays renforcent leurs systèmes de santé afin qu’ils puissent « répondre au COVID-19 et fournir tous les services de santé essentiels « qui permettront à chacun de rester en bonne santé sans épuiser ses finances.

4. Lutter contre les inégalités en matière de santé

COVID-19[feminine a mis en lumière les inégalités qui existent entre et au sein des pays et l’OMS souhaite combler l’écart en termes de revenu, de sexe, d’ethnicité, de vie dans des zones rurales reculées ou des zones urbaines défavorisées, d’éducation, de conditions de travail / d’emploi et de handicap.

5. Assurer un leadership mondial sur la science et les données

L’OMS soutiendra d’autres pays tout en développant leurs propres fonctions pour fournir des recommandations fondées sur des données factuelles pour la santé publique sur des questions.

6. Redynamiser les efforts de lutte contre les maladies transmissibles

COVID-19[feminine les verrouillages connexes ont empêché l’accès de nombreux pays aux vaccins qui sont importants pour prévenir d’autres épidémies comme la rougeole et la fièvre jaune. L’année 2021 servira à remettre ces pays sur les rails et à faire progresser les progrès réalisés au fil des ans.

7. Combattre la résistance aux médicaments

Les efforts mondiaux pour mettre fin aux maladies infectieuses réussiront si des médicaments efficaces pour les traiter sont disponibles. L’OMS s’efforce également de s’assurer que la résistance aux antimicrobiens est prise en compte dans le renforcement des systèmes de santé et les plans de préparation aux urgences sanitaires.

8. Prévenir et traiter les MNT et les problèmes de santé mentale

Les estimations sanitaires mondiales de l’OMS ont montré que les maladies non transmissibles (MNT) étaient responsables de 7 des 10 principales causes de décès en 2019. Les personnes atteintes de MNT étaient également particulièrement vulnérables au COVID-19 et il est important que les programmes de dépistage et de traitement soient accessibles à tous.

9. Reconstruisez mieux

Utilisation du COVID-19 en tant que tremplin positif, nous devons lutter contre le changement climatique, réduire la pollution atmosphérique et améliorer la qualité de l’air.

10. Agir solidairement

COVID-19[feminine nous a montré la nécessité de faire preuve d’une plus grande solidarité – entre les nations, les institutions, les communautés et les individus, fermant les failles de nos défenses sur lesquelles le virus se développe. Et en 2021, il sera priorisé.

