L’OMS exhorte le remdesivir pour COVID-19 alors que les experts de la santé s’opposent à son efficacité

Un flacon contenant le médicament Remdesivir est détenu par un agent de santé de l’Institut d’infectologie de l’hôpital universitaire Kenezy Gyula de l’Université de Debrecen à Debrecen, en Hongrie. Crédit d’image: Zsolt Czegledi / MTI via AP,

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis à jour ses directives sur l’utilisation du médicament antiviral Remdesivir pour traiter le COVID-19 les patients, quelle que soit la gravité de leur maladie, car elle n’a «aucun effet important» sur les chances de survie.

Ces nouvelles lignes directrices étaient basées sur les données de l’essai de solidarité de l’OMS qui a testé les réponses des patients aux médicaments réutilisés, notamment le remdesivir, l’hydroxychloroquine, le lopinavir / ritonavir et l’interféron en option pour le COVID-19. traitement. Au cours de l’essai, 2 750 volontaires ont reçu du Remdesivir, 954 HCQ, 1 411 Lopinavir, 651 Interféron plus Lopinavir, 1 412 uniquement Interféron et 4 088 placebo. il a été constaté qu’il y avait peu ou pas d’effet de ces médicaments sur le résultat du COVID-19 sur une période de 28 jours. Les résultats intermédiaires de cet essai ont été publiés le 15 octobre, après quoi

L’essai Solidarité de l’Organisation mondiale de la santé est le plus grand essai contrôlé randomisé en cours au monde sur le COVID-19 potentiel thérapeutique.

Ah, prendre des décisions

Initialement développé comme traitement contre le virus Ebola, le Remdesivir a été trouvé dans une étude publiée en mai pour réduire la durée des séjours à l’hôpital pour COVID-19 malades de 15 à 10 jours en moyenne.

Après avoir examiné les données de cet essai et de trois autres essais randomisés qui incluaient des données de 7 000 patients, le Groupe de développement des lignes directrices de l’OMS (GDG) a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve basée sur les données actuellement disponibles indiquant qu’il améliore les résultats importants pour les patients ». Le groupe international d’experts comprend 28 experts en soins cliniques, 4 patients partenaires et un éthicien.

Selon un Déclaration de l’OMS, les preuves ne suggéraient aucun effet important sur la mortalité, le besoin de ventilation mécanique, le temps nécessaire à l’amélioration clinique et d’autres résultats importants pour le patient. Cependant, le groupe estime que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Étant donné que le médicament doit être administré par voie intraveineuse et qu’il est coûteux et complexe à administrer, le comité a conclu qu’il n’avait aucun effet significatif sur les taux de mortalité ou d’autres résultats importants pour les patients, un rapport de . États.

«Surtout compte tenu des coûts et des implications en termes de ressources associés … le groupe d’experts a estimé que la responsabilité devrait être de démontrer des preuves d’efficacité, ce qui n’est pas établi par les données actuellement disponibles», a-t-il ajouté.

Cependant, les recommandations de l’OMS ne sont pas contraignantes et font partie de son projet de «directives vivantes». Ce projet est conçu pour offrir des conseils aux médecins afin de les aider à prendre des décisions concernant les patients dans des situations à évolution rapide telles que la pandémie.

Approbations d’urgence

Les États-Unis, l’UE, l’Inde et d’autres pays ont cependant accordé une autorisation temporaire pour l’utilisation du remdesivir après plusieurs essais et études ont montré qu’il aidait certains coronavirus les patients.

Les médecins ne savent pas quand et quand ne pas utiliser les seuls médicaments connus pour améliorer la survie du COVID-19 le plus malade patients: dexaméthasone ou stéroïdes similaires.

Et les choses se sont compliquées avec les nouvelles récentes selon lesquelles le médicament anti-inflammatoire tocilizumab pourrait aider. À l’instar de l’étude clé de l’OMS sur le remdesivir, les résultats préliminaires sur le tocilizumab n’ont pas encore été publiés ou entièrement revus par des scientifiques indépendants, ce qui laisse les médecins incertains sur la marche à suivre.

«C’est un véritable dilemme», a déclaré le Dr Derek Angus, chercheur à l’Université de Pittsburgh, qui est impliqué dans une étude testant plusieurs de ces traitements. «Nous devons voir les détails.»

Le Dr Rochelle Walensky, chef des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital, était d’accord. «Il est vraiment difficile de pratiquer la médecine par communiqué de presse», a-t-elle déclaré jeudi dans un podcast avec un éditeur de journal médical.

Gilead s’est également prononcé sur un occasion précédente et a déclaré que les données de l’OMS sont « incohérentes, avec des preuves plus solides provenant de multiples études contrôlées randomisées publiées dans des revues à comité de lecture validant le bénéfice clinique du Remdesivir. » Ils estiment que l’essai de l’OMS n’a pas été aussi rigoureux que les essais menés par l’entreprise pendant la pandémie.

Dans un communiqué, Gilead a déclaré que le médicament était considéré comme un traitement contre le virus par diverses autres organisations nationales.

«Nous sommes déçus que les directives de l’OMS semblent ignorer ces preuves à un moment où les cas augmentent considérablement dans le monde et les médecins comptent sur Veklury comme premier et seul traitement antiviral approuvé pour les patients atteints de COVID-19 . »

Remdesivir est également connu sous le nom de Veklury.

