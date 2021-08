L’OMS et l’ISARIC travaillent à la collecte de données internationales pour mieux comprendre les symptômes du « long COVID »

La première phase sera achevée dans les mois à venir et se concentrera sur les résultats à mesurer tandis que la deuxième phase sera achevée en 2022.

Le COVID-19 peut affecter les organes du corps et la détection des signes de la maladie aide le personnel de santé à identifier si le patient est infecté par le virus. Crédit image : Tech2/Abigail Banerji

La quête pour percer les mystères derrière Long Covid a fait un pas en avant jeudi avec le lancement d’une tentative coordonnée au niveau international pour capturer des données standardisées sur la maladie.

L’Organisation mondiale de la santé et l’International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium ont annoncé un projet visant à rassembler un ensemble de résultats de base (COS) pour aider à établir une meilleure image des conditions post-Covid.

Dans une déclaration via l’OMS, l’ISARIC a déclaré que Long Covid, qui reste l’un des aspects les moins compris de la pandémie, était une « crise mondiale émergente des soins de santé »

On sait peu de choses sur les raisons pour lesquelles certaines personnes, après avoir traversé la phase aiguë de l’infection, ont du mal à se rétablir et souffrent de symptômes persistants, notamment un essoufflement, une fatigue extrême et un brouillard cérébral ainsi que des troubles cardiaques et neurologiques.

Malgré une « portion importante » de COVID-19 les cas qui souffrent de Long Covid, « les preuves de cette maladie sont limitées et basées sur de petites cohortes de patients avec un suivi à court terme », a déclaré l’ISARIC.

« Il y a un besoin urgent de développer un COS pour optimiser et normaliser la collecte et la communication des données cliniques entre les études (en particulier les essais cliniques) et la pratique clinique pour cette condition. »

Un groupe international d’experts du COS et de l’après-Covid a mis en place un programme de recherche aux côtés de l’OMS et de l’ISARIC, selon le communiqué.

Le projet, intitulé Post-Covid Condition Core Outcomes, commencera par une enquête auprès des personnes vivant avec Long Covid.

La première phase, qui doit être achevée dans les prochains mois, se concentrera sur les résultats à mesurer ; la seconde, qui sera achevée en 2022, examinera comment mesurer ces résultats.

Nombre inconnu de malades

Près de 205 millions de cas de coronavirus ont été enregistrés depuis l’apparition de l’épidémie en Chine en décembre 2019, selon un décompte de sources officielles établi par l’AFP.

Le chiffre réel, y compris les cas non enregistrés, sera bien plus élevé, tandis que le nombre de personnes souffrant de Long Covid est tout simplement inconnu.

L’OMS a déclaré la semaine dernière qu’elle s’efforçait d’avoir de meilleurs programmes de réadaptation pour les personnes souffrant de Long Covid.

L’organisation a organisé cette année une série de séminaires visant à élargir la compréhension des conditions post-Covid, en écoutant non seulement les scientifiques et les médecins, mais aussi directement les personnes atteintes elles-mêmes.

Janet Diaz, responsable de l’OMS sur Long Covid, a déclaré la semaine dernière qu’il y avait eu plus de 200 symptômes signalés.

Diaz a déclaré que certains patients présentaient des symptômes qui se sont prolongés depuis la phase aiguë; d’autres se sont améliorés puis ont rechuté, avec des conditions qui pouvaient aller et venir ; tandis que d’autres présentaient des symptômes qui n’apparaissaient qu’après avoir récupéré de la phase aiguë.

Une petite proportion de patients souffrent de symptômes pendant neuf mois et même plus.

