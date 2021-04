L’OMS demande une pause dans la vente d’animaux sauvages vivants en tant que mesure d’urgence de santé publique

14 avr.2021 12:42:40 IST

L’agence des Nations Unies pour la santé a exhorté mardi les pays à suspendre la vente d’animaux vivants capturés dans la nature sur les marchés alimentaires en tant que mesure d’urgence, affirmant que les animaux sauvages sont une source majeure de maladies infectieuses émergentes comme le coronavirus. L’Organisation mondiale de la santé, soutenue par des partenaires clés, a publié de nouvelles directives disant que les animaux – en particulier les animaux sauvages – « sont la source de plus de 70 pour cent de toutes les maladies infectieuses émergentes chez l’homme, dont beaucoup sont causées par de nouveaux virus. »

Les origines du coronavirus il y a plus d’un an ont été la source d’intenses spéculations, dont une grande partie était centrée sur la probabilité qu’il ait été transporté par des chauves-souris et transmis aux humains via une espèce intermédiaire vendue comme nourriture ou médicament sur les marchés humides chinois traditionnels. La pandémie est apparue pour la première fois dans la ville de Wuhan, en Chine.

L’OMS a souligné le risque de transmission directe de maladies infectieuses émergentes aux humains qui entrent en contact avec les fluides corporels d’un animal infecté, et a cité le «risque supplémentaire» de le ramasser dans des endroits où ces animaux sont hébergés ou dans des endroits qui auraient pu être contaminés. avec de tels virus.

«À l’échelle mondiale, les marchés traditionnels peuvent jouer un rôle central dans la fourniture de nourriture et de moyens de subsistance à de larges populations», a déclaré l’OMS dans un communiqué. Cependant, «l’interdiction de la vente des animaux peut protéger la santé des gens – à la fois ceux qui y travaillent et ceux qui y font leurs courses.

L’OMS s’est associée à l’Organisation mondiale de la santé animale et au programme environnemental des Nations Unies dans son analyse menant aux nouvelles recommandations.

.

