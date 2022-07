L’OMS déclare le monkeypox comme une urgence de santé publique internationale

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré samedi la variole du singe une urgence de santé publique de portée internationale, une désignation réservée aux épidémies mondiales les plus graves.

Cela place le monkeypox sur la même liste que six autres épidémies portant le même label de l’OMS depuis 2007 : Covid-19, Zika, grippe H1N1, poliomyélite et Ebola, qui a été désigné deux fois comme urgence.

La décision de l’OMS est intervenue après qu’un comité d’urgence s’est réuni jeudi pour évaluer la propagation du monkeypox et déterminer la gravité de sa menace.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pris la décision de publier la déclaration malgré l’absence de consensus parmi les experts siégeant au comité d’urgence de l’agence de santé des Nations Unies. C’était la première fois que le chef de l’agence de santé des Nations Unies prenait une telle mesure.

« Nous avons une épidémie qui s’est propagée rapidement dans le monde grâce à de nouveaux modes de transmission que nous comprenons trop peu et qui répondent aux critères des réglementations sanitaires internationales », a déclaré Tedros.

« Je sais que cela n’a pas été un processus facile ou direct et qu’il y a des opinions divergentes parmi les membres » du comité, a-t-il ajouté.

Le monde a vu plus de 16 500 cas de monkeypox jusqu’à présent cette année dans 68 pays où la maladie n’est pas endémique, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les États-Unis à eux seuls ont enregistré plus de 2 500 cas depuis mai, bien que ce soit presque certainement un sous-dénombrement.

Pour qu’une épidémie soit qualifiée d’urgence de santé publique internationale, il doit s’agir d’un « événement extraordinaire » qui pose un risque sanitaire pour plus d’un pays et peut nécessiter une réponse internationale immédiate et coordonnée, selon l’OMS.

Le même comité d’urgence a décidé le mois dernier que le monkeypox ne répondait pas encore à ces normes, bien que Tedros ait déclaré que quelques membres du comité « avaient exprimé des points de vue différents ». À l’époque, plus de 4 000 cas de monkeypox avaient été signalés dans le monde dans 47 pays et territoires.

Les vaccins pourraient aider à freiner la transmission

Le monkeypox se propage par contact physique étroit, y compris les baisers ou les contacts sexuels, ainsi que par les gouttelettes respiratoires et les objets contaminés comme les vêtements ou la literie.

Toute personne ayant été en contact étroit avec un patient atteint de monkeypox peut être infectée, mais depuis le début de l’épidémie, les cas se sont largement concentrés chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

« Bien que je déclare une urgence de santé publique de portée internationale pour le moment, il s’agit d’une épidémie qui se concentre chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier ceux qui ont plusieurs partenaires sexuels », a déclaré Tedros. « Cela signifie qu’il s’agit d’une épidémie qui peut être stoppée avec les bonnes stratégies dans les bons groupes. »

Selon l’OMS, la plupart des personnes atteintes de monkeypox développent une éruption cutanée. Pour certains, l’éruption peut être difficile à repérer – juste une ou deux lésions – tandis que d’autres peuvent développer des lésions étendues. Jusqu’à présent, dans cette épidémie, les éruptions cutanées ont souvent été trouvées autour de la région génitale et anale, sur le visage ou sur la paume des mains et la plante des pieds. Certaines personnes peuvent également avoir des lésions à l’intérieur de la bouche, de la gorge, du vagin et de l’anus.

Des symptômes comme de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos et de la fatigue suivent parfois une éruption cutanée.

En Europe et aux États-Unis, les autorités sanitaires comptent sur une vaccination et des tests accrus pour réduire la transmission et empêcher la variole du singe de devenir endémique.

La semaine dernière, les États-Unis avaient distribué 156 000 doses du vaccin Jynneos aux États et augmenté la capacité de test à 70 000 tests par semaine. De nombreuses villes et États offrent des doses de vaccin aux personnes ayant une exposition connue ou présumée au virus, y compris les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les résidents transgenres, non conformes au genre ou non binaires ayant plusieurs partenaires sexuels.

Le service de préparation et de réponse aux urgences sanitaires de la Commission européenne a déclaré lundi qu’il avait livré 25 000 doses de vaccin à six États membres. Le National Health Service du Royaume-Uni propose également des doses aux contacts étroits des patients atteints de monkeypox présentant un risque élevé d’exposition, au cas par cas.

La recherche suggère que le vaccin Jynneos pourrait prévenir la variole du singe s’il est administré dans les quatre jours suivant l’exposition, ce qui signifie qu’il pourrait empêcher les cas de grimper si davantage de personnes avaient accès aux vaccins.

« Bien que nous constations une tendance à la baisse dans certains pays, d’autres enregistrent toujours une augmentation, et six pays ont signalé leurs premiers cas la semaine dernière », a déclaré Tedros lors d’un point de presse mercredi. « Certains de ces pays ont beaucoup moins accès aux diagnostics et aux vaccins, ce qui rend l’épidémie plus difficile à suivre et plus difficile à arrêter. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.

