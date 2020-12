L’OMS conseille aux pays de persuader les gens de prendre le vaccin COVID-19 au lieu de le rendre obligatoire

Mike Ryan a déclaré: « Il y a certaines circonstances … où je pense que la seule chose responsable serait d’être vacciné. »

L’expert de l’OMS en matière d’urgence, le Dr Mike Ryan, parle lors d’un point de presse en ligne sur la crise du coronavirus. Crédit d’image: OMS / Youtube

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi que persuader les gens des mérites d’un COVID-19 le vaccin serait beaucoup plus efficace que d’essayer de rendre les piqûres obligatoires. L’OMS a déclaré que ce serait aux pays individuels de savoir comment ils veulent mener leurs campagnes de vaccination contre le coronavirus pandémie. Mais l’agence de santé des Nations Unies a insisté sur le fait que rendre obligatoire la vaccination contre la maladie ne serait pas la bonne voie à suivre, ajoutant qu’il y avait des exemples dans le passé de n’imposer l’utilisation de vaccins que pour le voir se retourner contre eux avec une plus grande opposition.

« Je ne pense pas que les mandats soient la direction à prendre ici, en particulier pour ces vaccins », a déclaré Kate O’Brien, directrice du département de vaccination de l’OMS, lors d’une conférence de presse virtuelle.

« C’est une bien meilleure position pour encourager et faciliter la vaccination sans ce genre d’exigences. Je ne pense pas que nous envisageons des pays créant un mandat pour la vaccination. »

O’Brien a déclaré que dans certaines professions hospitalières, la vaccination pourrait être nécessaire ou fortement recommandée pour la sécurité du personnel et des patients.

Mais les experts de l’OMS ont admis qu’il y avait une bataille à mener pour convaincre le grand public de prendre les vaccins dès qu’ils sont disponibles.

Seul choix ‘responsable’: Ryan

« L’histoire du vaccin est une bonne nouvelle. C’est la victoire de l’effort humain, potentiellement, sur un adversaire microbien », a déclaré le directeur des urgences de l’organisation, Michael Ryan.

« Nous devons convaincre les gens et nous devons persuader. »

Quant à rendre les vaccins obligatoires, il a déclaré: «Je pense que nous tous qui travaillons dans le domaine de la santé publique préférerions éviter cela comme moyen de faire vacciner les gens.

«Nous sommes bien mieux servis pour présenter aux gens les données et les avantages et laisser les gens se faire leur propre opinion.

« Il y a certaines circonstances … où je crois que la seule chose responsable serait d’être vacciné », a-t-il ajouté.

Selon l’aperçu de l’OMS sur les différents vaccins candidats, 51 sont entrés dans des essais sur l’homme, dont 13 ont atteint le stade final des tests de masse.

163 autres vaccins candidats sont en cours de développement dans les laboratoires en vue d’éventuels tests sur l’homme.

Le premier déploiement mondial du vaccin Pfizer devrait commencer mardi en Grande-Bretagne.

Liste prioritaire

Alors que les pays commencent à déployer des vaccins dans les semaines et les mois à venir, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, les a exhortés à donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin.

«Ce ne sont pas des décisions faciles», a-t-il dit, énonçant les lignes directrices de l’OMS.

Tedros a déclaré que les agents de santé à haut risque d’infection étaient une priorité absolue, ainsi que les personnes les plus exposées au risque de maladie grave ou de décès en raison de leur âge – allégeant ainsi la pression sur les systèmes de santé.

Il a dit qu’ils devraient plus tard être suivis par des personnes présentant un risque plus élevé de maladie grave en raison de conditions sous-jacentes et des groupes marginalisés à plus haut risque.

Le mécanisme ACT-Accelerator de l’OMS, mettant en commun les risques et les récompenses entre les pays riches et pauvres, est une tentative mondiale pour accélérer le développement du COVID-19 les vaccins, les tests et les traitements, et les acheter et les distribuer uniformément indépendamment de la richesse.

Cependant, le programme a besoin d’urgence de 4,3 milliards de dollars, avec 23,9 milliards de dollars supplémentaires en 2021.

« Ce dont nous avons besoin maintenant au niveau mondial, ce n’est pas d’entrer dans le pays des promesses vides en termes de soutien à ACT-Accelerator », a déclaré Ryan, exhortant les riches donateurs à se bousculer.

« Les moyens de faire cette allocation de manière juste et équitable sont là. Mais ce qui n’est pas en place, c’est le financement pour y parvenir en 2021.

« Il y a trop d’écart entre la rhétorique et la réalité. »

