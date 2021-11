L’OMS appelle au développement d’un vaccin contre l’infection à SGB qui cause 150 000 mortinaissances et décès de nourrissons chaque année

Actuellement, les femmes atteintes de SGB reçoivent des antibiotiques pendant le travail pour réduire le risque de transmission à leur bébé, mais cela pose des problèmes dans les endroits où le dépistage et l’administration d’antibiotiques pendant le travail sont moins accessibles.

L’Organisation mondiale de la santé a appelé mercredi à la mise au point urgente d’un vaccin contre une infection bactérienne responsable de près de 150 000 mortinaissances et décès de nourrissons chaque année.

Un nouveau rapport de l’agence de santé des Nations Unies et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a révélé que l’impact de l’infection à streptocoque du groupe B (SGB), dont on estime qu’il est inoffensif dans le tractus intestinal de jusqu’à un tiers de tous les adultes, est une cause beaucoup plus importante de naissances prématurées et d’invalidité qu’on ne le pensait auparavant.

Le rapport a confirmé une précédente découverte dévastatrice de 2017 selon laquelle la bactérie cause chaque année près de 100 000 décès de nouveau-nés et près de 50 000 mortinaissances, bien qu’il ait mis en évidence d’importantes lacunes dans les données suggérant que les chiffres réels pourraient être plus élevés.

Et pour la première fois, il a quantifié l’impact sur les naissances prématurées, constatant que le SGB est à l’origine de plus d’un demi-million d’accouchements précoces chaque année, entraînant une invalidité à long terme importante.

À la lumière de ces chiffres stupéfiants, les auteurs du rapport ont déploré que davantage de progrès n’aient pas été réalisés dans le développement d’un vaccin.

« Cette nouvelle recherche montre que le streptocoque du groupe B est une menace majeure et sous-estimée pour la survie et le bien-être du nouveau-né, entraînant des effets dévastateurs pour tant de familles dans le monde », a déclaré Phillipp Lambach du département de vaccination de l’OMS dans un communiqué.

« L’OMS se joint à ses partenaires pour appeler au développement urgent d’un vaccin maternel contre le SGB, qui aurait de profonds avantages dans les pays du monde entier. »

Le professeur Joy Lawn, qui dirige le centre de santé maternelle, génésique et infantile de la LSHTM, est d’accord.

« La vaccination maternelle pourrait sauver la vie de centaines de milliers de bébés dans les années à venir », a-t-elle déclaré, dénonçant le manque de progrès depuis que l’idée de développer un vaccin contre le SGB a été évoquée pour la première fois il y a trois décennies.

En moyenne, 15 pour cent des femmes enceintes dans le monde, soit près de 20 millions par an, portent la bactérie GBS dans leur vagin.

Mais même si la plupart de ces cas ne présentent aucun symptôme, une femme enceinte infectée peut transmettre le SGB à son fœtus via le liquide amniotique ou pendant l’accouchement lorsque le nourrisson passe par le canal vaginal.

Les bébés et les fœtus sont particulièrement vulnérables car leur système immunitaire n’est pas assez fort pour lutter contre les bactéries qui se multiplient.

S’il n’est pas traité, le SGB peut entraîner une méningite et une septicémie, qui peuvent être mortelles. Les bébés qui survivent peuvent développer une paralysie cérébrale ou des problèmes permanents de vue et d’audition.

Le rapport de mercredi a montré que la bactérie laisse quelque 40 000 nourrissons chaque année avec des troubles neurologiques.

Actuellement, les femmes atteintes de SGB reçoivent des antibiotiques pendant le travail pour réduire le risque de transmission à leur bébé.

Mais cette approche pose des problèmes dans les endroits où le dépistage et l’administration d’antibiotiques pendant le travail sont moins accessibles.

Fait révélateur, les taux les plus élevés de SGB maternel se trouvent en Afrique subsaharienne – qui à elle seule représente environ la moitié du fardeau mondial – et en Asie de l’Est et du Sud-Est, a montré l’étude.

Il a suggéré qu’un vaccin contre le SGB qui pourrait être administré aux femmes enceintes lors des examens de grossesse de routine et qui atteint plus de 70 pour cent des femmes enceintes pourrait éviter 50 000 décès de nourrissons et de fœtus chaque année.

