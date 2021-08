in







Laurel est la première femme ouvertement transgenre à participer aux Jeux olympiques.

Laurel Hubbard a officiellement pris sa retraite de l’haltérophilie après sa performance historique aux Jeux olympiques de Tokyo.

Laurel, qui représentait la Nouvelle-Zélande, est la première femme ouvertement transgenre à participer aux Jeux olympiques après que le Comité international olympique (CIO) a modifié ses directives de qualification pour permettre aux athlètes trans de participer à des épreuves féminines en fonction de leur niveau de testostérone en 2015.

Bien que la participation de Laurel ait été révolutionnaire et qu’elle ait été félicitée par les militants trans, Laurel a malheureusement été éliminée des +87 kg féminins, se classant dernière, après avoir échoué à réussir un arraché.

LIRE LA SUITE: Tom Daley révèle enfin ce qu’il tricotait après que les photos des Jeux olympiques soient devenues virales

L’olympienne transgenre Laurel Hubbard a officiellement pris sa retraite de l’haltérophilie. Image : Alamy

La femme de 43 ans a maintenant annoncé qu’elle ne concourrait plus en citant son âge comme facteur. « L’âge m’a rattrapé. En fait, si nous sommes honnêtes, cela m’a probablement rattrapé il y a quelque temps », a-t-elle déclaré aux journalistes (via Fox Sports).

« Mon implication dans le sport est probablement due, au moins, à des quantités héroïques d’anti-inflammatoires, et il est probablement temps pour moi de commencer à penser à raccrocher les bottes et à me concentrer sur d’autres choses dans ma vie.

Laurel a également remercié le CIO d’avoir adopté des politiques inclusives qui lui permettraient de concourir et de faire preuve d’un « leadership moral ». Elle a poursuivi: « Je ne suis pas sûre qu’un modèle soit quelque chose que je puisse jamais aspirer à être, au lieu de cela, j’espère que juste en étant, je peux fournir un sentiment d’encouragement. »

Laurel Hubbard de l’équipe de Nouvelle-Zélande participe à l’haltérophilie – femmes 87 kg + groupe A. Photo : Chris Graythen/Getty Images

Laurel a d’abord commencé à faire de l’haltérophilie avant de faire la transition dans l’espoir que cela la ferait se sentir plus masculine. Elle a fait la transition en 2012, retournant à l’haltérophilie en tant que femme trans en 2017. La participation de Laurel a déclenché une conversation mondiale sur les athlètes trans aux Jeux olympiques et le CIO serait sur le point de publier de nouvelles directives à ce sujet après les Jeux de Tokyo.

Le CIO n’autorisait initialement les athlètes transgenres à participer que s’ils avaient subi une opération de conversion sexuelle. Cependant, cette règle a été bannie en 2015 et, à la place, l’exigence dépend de niveaux de testostérone inférieurs.

LIRE LA SUITE: L’athlète olympique non binaire Alana Smith a été malmenée par les commentateurs

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂