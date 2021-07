L’olympien Raven Saunders fait tourner les têtes avec un masque facial accrocheur

L’olympienne Raven Saunders est surnommée « The Hulk », mais vendredi, elle ressemblait davantage à « The Joker » lors du tour de qualification du lancer du poids.

L’athlète d’athlétisme de 25 ans a fait tourner les têtes avec son masque facial ressemblant au personnage de « Batman » « Le Joker », connu pour ses lèvres rouges et son sourire diabolique. Saunders a complété son look en se teignant les cheveux à moitié en vert et à moitié en violet.

Raven Saunders se qualifie pour la finale du lancer du poids féminin après avoir terminé troisième de la ronde de qualification olympique vendredi. Patrick Smith / Getty Images

« Ce masque et cette protection oculaire sont solides là ! » a écrit un Utilisateur de Twitter. « Me donne quelque chose à quoi aspirer ! »

« Je veux ce combo masque/lunettes » commenté un autre utilisateur.

En plus de son look dramatique, la native de Charleston, en Caroline du Sud, a impressionné sur le terrain en enregistrant le plus long lancer de son groupe de 19,22 mètres (plus de 21 verges), assurant sa place dans la finale de dimanche.

« The Hulk » visera la médaille d’or dans un peloton de 12, dont le Chinois Gong Lijiao, qui a enregistré un lancer de 19,46 mètres lors des rondes de qualification de vendredi.

Selon ., le Comité international olympique a exigé des athlètes qu’ils portent des masques protecteurs sur tous les sites olympiques – à l’intérieur et à l’extérieur – à Tokyo, y compris lors des cérémonies de remise des médailles. Cependant, ils peuvent les enlever pour des photos.

Les masques faciaux d’autres athlètes de l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo ont suscité beaucoup de buzz pour leur style méchant ressemblant à quelques autres anti-héros notoires.

« Qu’est-ce que c’est que les masques Bane/Hannibal Lecter que les Américains portent sur les gradins ? » un utilisateur de Twitter a écrit. « Ils sont énormes ! (…J’en veux un.) »

Saunders n’est pas étranger à faire des choix audacieux quand il s’agit de son look, des cheveux blonds platine au port d’une récolte rouge grésillante.

Saunders lors de la finale du lancer du poids féminin lors de la sixième journée des 16e Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF, le 9 août 2017. Matthias Hangst / Getty Images

Il ne fait aucun doute que le joueur de 25 ans a beaucoup de flair personnel. Jorge Luis Alvarez Pupo / Getty Images

Ce n’est pas non plus la première fois qu’elle fait un choix audacieux de masque facial. Saunders a enfilé un masque vert inspiré de Hulk lors des essais olympiques américains.

Les masques de Saunders ont été accrocheurs à coup sûr! Patrick Smith / Getty Images

L’athlète a déclaré à l’Associated Press que les masques avaient certainement attiré l’attention.

« Je reçois des regards. Je reçois beaucoup de regards », a déclaré Saunders. « Je ne sais pas si les gens avaient l’intention de le faire ou pensaient que j’étais fou, mais je reçois beaucoup de regards. »