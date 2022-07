Lollipop Chainsaw : le jeu vidéo de James Gunn aura un remake

Le jeu vidéo »Scie à chaîne sucette » aura bientôt un nouveau remake. Le jeu d’horreur réalisé en collaboration avec le cinéaste James Gunndéveloppe déjà une nouvelle version adaptée aux nouvelles technologies, comme le confirme Yoshimi Yasudaun producteur qui a contacté Jeux de Kadokawastudio en charge du développement du titre original.

Cette nouvelle version sera donnée pour célébrer le 14e anniversaire de » Lollipop Chainsaw », qui s’est imposé comme un titre culte parmi les joueurs. « Nous, l’équipe de développement originale de » Lollipop Chainsaw « , considérons que le jeu est très précieux pour nous et nous ne voulions pas le laisser dans les limbes, où les joueurs qui veulent y jouer ne le peuvent pas », a déclaré Yasuda.

Le producteur a déclaré avoir acheté la propriété intellectuelle de « Lollipop Chainsaw » à Kadokawa Games, décidant de faire une nouvelle version, en plus de communiquer avec Warner Bros., qui sera dans le cadre du projet offrant un soutien à la production du remake. Yasuda a ajouté que la nouvelle version recevra une mise à jour graphique mais n’aura pas la même bande son en raison de problèmes de licence avec de nombreuses chansons.

»Loillipop Chainsaw » est sorti en 2012, étant un jeu vidéo collaboratif entre game designer Goichi Suda et le cinéaste James Gunn. Le jeu a suivi Juliette Starling, une pom-pom girl du lycée issue d’une famille de chasseurs de zombies, qui fait face à une épidémie de morts-vivants avec le soutien de son petit ami Nick, dont la tête désincarnée pend à sa ceinture.

Le jeu a reçu des critiques mitigées à sa sortie, les critiques louant son histoire et sa comédie, mais critiquant ses mécanismes de jeu terne. Cependant, le jeu était le titre le plus réussi de Grasshopper Manufacture et reste un favori culte encore aujourd’hui.

Depuis la sortie de »Lollipop Chainsaw », James Gunn est devenu un cinéaste renommé pour sa contribution au monde des films de super-héros, réalisant la trilogie de »Guardians of the Galaxy » pour Studios Marvelet la nouvelle version de »The Suicide Squad » pour CCce dernier aboutissant à un spin-off de »Peacemaker », une série télévisée pour hbo max qui a été classée comme la production la mieux notée de DC.

Pour le moment, la nouvelle version de » Lollipop Chainsaw » n’a pas encore de date fixe, mais sa sortie est prévue pour 2023. Actuellement, le jeu vidéo principal ne peut être joué que sur Xbox 360 et PlayStation 3.