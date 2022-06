Lollapalooza Argentina 2023 : quand, où et à quelle heure acheter des billets Early Bird

Musique

La nouvelle édition de Lollapalooza Argentina a été officialisée avec la confirmation de ses dates, ainsi que la vente du Early Bird. Sachez quand et à partir de quand vous pouvez les acquérir !

©Getty ImagesLollapalooza Argentine 2023 : quand, où et à quelle heure acheter des billets Early Bird.

Lollapalooza Argentine 2023 est déjà une réalité ! Mardi à midi, la huitième édition du festival dans le pays a été officialisée, attirant les foules pour sa proposition de groupes et de grandes personnalités de la musique. L’annonce a été faite via les réseaux sociaux, où ils ont également signalé que Ce sera le week-end du 17, 18 et 19 marsainsi que les informations les plus importantes sur vos billets.

La pandémie de coronavirus a eu un grand impact négatif sur ce type d’événement, puisqu’elle les a obligés à les retarder car ils étaient massifs et rassemblaient des milliers de personnes au même endroit. Après l’édition 2019 et le report de 2020 et 2021, le festival est revenu les 18, 19 et 20 mars de cette année avec de grands invités tels que Miley Cyrus, A€AP Rocky, The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Foo Fighters, Martin Garrix et Jane’s Addictionentre autres.

+Lollapalooza revient en Argentine en 2023

Comme c’est la tradition dans l’événement, ils ont confirmé que Lollapalooza reviendra en Argentine les 17, 18 et 19 mars 2023, mais jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles de sa programmation et de ses invités, ce problème reste donc le principal mystère pour les mélomanes. Cependant, ce qui a été publié, ce sont des informations sur les ventes de billets et ce sera très bientôt.

+Quand et à quelle heure acheter les billets ?

Avec l’annonce et en attendant les nouvelles de la programmation, il a été rapporté que Les billets Early Bird seront disponibles à la vente le 5 juillet à 10 h en Argentine. On s’attend à ce que cette première prévente soit épuisée en quelques minutes et dans les semaines suivantes, des nouvelles du reste des billets seront annoncées.

+ Où acheter et quel est son prix ?

Les billets Early Bird seront en vente uniquement sur le site Web All Access et auront une valeur de 15 000 pesos argentins + frais de service.. La page offre différents avantages aux utilisateurs, tels que 6 versements sans intérêt avec une carte Santander et une réduction de 15% sur l’application Club Personal jusqu’à épuisement des stocks.

