Lollapalooza Amérique du Sud, Estéreo Picnic et Asunciónico seront unifiés d’ici 2022 | 45S

Un festin musical! Les éditions Lollapalooza en Argentine, au Brésil et au Chili; Estéreo Picnic en Colombie et Asunciónico au Paraguay unifieront leurs dates afin qu’elles se déroulent de manière échelonnée en 2022.

L’annonce intervient presque une semaine après plusieurs journalistes tels que les Brésiliens Ancelmo Gois et José Norberto Flesch qui ont annoncé sur les réseaux sociaux que les festivals seraient à nouveau annulés jusqu’à l’année prochaine. Il a également été indiqué que Rock In Rio ne serait pas annulé, bien que son rééchelonnement ait également été confirmé pour l’année suivante.

Désormais, José Norberto Flesch revient sur l’attaque en indiquant sur sa chaîne YouTube que les éditions Lollapalooza en Amérique du Sud seront unifiées, marquant un calendrier de nombreux concerts dans quelques semaines.

De son côté, le compte Twitter de Christian Acosta a indiqué que non seulement Lollapalooza fera ça, mais aussi qu’Estéreo Picnic et Asunciónico sont couplés pour les mois de mars et avril 2022. Un scénario qui fera sûrement le bonheur des amateurs de musique après avoir vécu des périodes sombres à cause du covid-19

Pour le moment, c’est tout ce que l’on sait, mais j’espère que les sources officielles tiennent cela pour acquis.