Lollapalooza Amérique du Sud, Estéreo Picnic et Asunciónico seraient reportés à 2022 | 45S

Un panorama que l’on pouvait voir venir. Les éditions de Lollapalooza en Amérique du Sud (Argentine, Brésil et Chili), Estéreo Picnic en Colombie et Asunciónico au Paraguay pourraient être à nouveau annulées en raison de la pandémie de covid-19 qui n’a pas encore cessé dans la région et dans le monde.

Selon plusieurs sources de journalistes brésiliens comme Ancelmo Gois, il a indiqué qu’il y a une grande possibilité que la version brésilienne du festival américain soit annulée, qui serait reportée à 2022.

De même, le journaliste José Norberto Flesch a également fait connaître ces détails à la fois sur son compte Twitter et sur sa chaîne YouTube. Cela indique également que Rock in Rio 2021 reste, ce qui est quelque peu étrange.

De son côté, le compte Twitter de Christian Acosta a indiqué à travers un post que les festivals seraient annulés cette année pour enfin s’aligner en 2022 au mois de mars, comme cela a toujours été fait. Cela inclut les versions de Lollapalooza au Chili et en Argentine, Estéreo Picnic en Colombie et Asunciónico au Paraguay.

Pour le moment, ce ne sont que des spéculations, bien que cela provienne de sources très crédibles et de bonne main. De plus, la situation sanitaire que nous vivons vis-à-vis du coronavirus se dégrade avec les vaccinations dans plusieurs pays, les perspectives restent incertaines. Nous ne devons toujours pas baisser la garde.

Jusqu’à la fin de cette note, les organisations des festivals susmentionnés n’ont rien rapporté à ce sujet mais nous espérons qu’elles auront bientôt le dernier mot.