Lollapalooza 2022 a déjà une date en Argentine, au Brésil et au Chili : quels artistes se produiront

Lollapalooza 2022 a déjà une date pour les spectacles de Argentine Brésil et Le Chili. Après plus d’un an et demi difficile pour le monde de la musique après la suspension des spectacles massifs à travers le monde en raison de la pandémie de coronavirus, petit à petit, l’industrie se réactive à nouveau.

En fait, le fait que le célèbre concert reparte sur les rails est une indication. Le festival a lieu depuis 1991 et est originaire de la ville de Chicago, aux États-Unis, en tant qu’exposant du rock alternatif et indépendant. Au fil du temps, il s’est également rapproché des racines plus indépendantes de ce genre. Donc, si vous êtes fan de ce style de musique, vous serez sûrement intéressé de savoir qui se produira l’année prochaine en Amérique du Sud.

A cette occasion, les artistes qui iront à Buenos Aires mais aussi à São Paulo ont été annoncés. Bien qu’ils soient pour la plupart similaires, il existe bien sûr quelques différences.

Lollapalooza 2022 Argentine

L’édition 2022 en Argentine se déroulera à nouveau dans le Hipódromo de San Isidro aux dates de 18, 19 et 20 mars 2022. Le premier rendez-vous sera animé par la chanteuse américaine Miley Cyrus et Aspic rocheux. Ils seront également présents Duki, Bizarrap et Alesso. En revanche, le 19 mars, ils monteront sur scène The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly et Nicki Nicole, entre autres. Enfin, à la dernière date, ils seront Foo Fighters, Martin Garrix et Babasónicos, parmi les principaux.

Lollapalooza 2022 Brésil

L’édition brésilienne ne sera que quelques jours plus tard, la

25, 26 et 27 mars à São Paulo. Dans ce cas, le premier rendez-vous sera pour The Strokes, Doja Cat et Machine Gun Kelly, tandis que le second pour Miley Cyrus et Asap Rocky. Dans la dernière, il y aura Foo Fighters et Martin Garrix comme en Argentine.

D’autre part, le festival a également communiqué sur ses réseaux sociaux que l’édition

Lollapalooza Chili c’est un fait. Ce sera les 18, 19 et 20 mars 2022 comme à Buenos Aires, même si on ne sait pas encore quels artistes seront là. Dans les prochains jours, ils dévoileront le

s’aligner complet.

