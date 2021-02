L’oléoduc entre les Émirats arabes unis et Israël est une catastrophe écologique, une menace pour les récifs coralliens de la mer Rouge

16 févr.2021 11:18:55 IST

Les écologistes israéliens préviennent qu’un accord sur un oléoduc entre les Émirats arabes unis et Israël menace les récifs coralliens uniques de la mer Rouge et pourrait conduire à « la prochaine catastrophe écologique ». L’accord visant à acheminer le pétrole brut émirati par pétrolier vers un pipeline dans le port d’Eilat de la mer Rouge a été signé après qu’Israël a normalisé ses relations avec la nation arabe du Golfe à la fin de l’année dernière et devrait entrer en vigueur dans quelques mois. Avec des experts avertissant de possibles fuites et déversements dans le port vieillissant d’Eilat, et le ministère israélien de la protection de l’environnement exigeant des négociations « urgentes » sur l’accord, les militants se sont mobilisés la semaine dernière.

Ils ont organisé une manifestation dans un parking surplombant la jetée pétrolière d’Eilat contre ce qu’ils considèrent comme une catastrophe en attente de se produire, scandant que les profits seront réalisés « aux dépens des coraux ». «Les récifs coralliens sont à 200 mètres (yards) de l’endroit où le pétrole sera déchargé», a déclaré Shmulik Taggar, un résident d’Eilat et membre fondateur de la Société pour la conservation de l’environnement de la mer Rouge. « Ils disent que les pétroliers sont modernes et qu’il n’y aura pas de problème », a-t-il dit, avertissant cependant qu ‘ »il n’y a aucun moyen qu’il n’y ait pas de dysfonctionnement ».

Il a prédit qu’avec l’arrivée prévue de deux à trois pétroliers par semaine, le trafic sera «dos à dos». Cela, a-t-il dit, aurait également un impact sur l’esthétique d’une ville promouvant le tourisme écologique.

« On ne peut pas vendre du tourisme vert quand on a des pétroliers sur le quai », a-t-il dit.

Récifs uniques

L’Etat juif et les Émirats arabes unis ont établi des liens l’année dernière dans le cadre des « Accords d’Abraham » négociés par les États-Unis. L’un des accords qui a suivi était un protocole d’accord entre la société d’État israélienne Europe-Asia Pipeline Company (EAPC) et une nouvelle entité appelée MED-RED Land Bridge Ltd – une coentreprise entre la holding nationale d’Abou Dhabi et plusieurs sociétés israéliennes. .

En octobre, l’EAPC a annoncé un « protocole d’accord contraignant » avec MED-RED pour acheminer le brut des EAU à Eilat, puis le transporter par pipeline jusqu’à la ville méditerranéenne d’Israël d’Ashkelon pour l’exportation vers l’Europe.

Taggar a fait valoir que les accords bénéficiant à l’industrie des combustibles fossiles au détriment de l’environnement «ne sont pas dans l’esprit de notre époque».

« Cela aurait pu être approprié dans les années 1960 et 1970, avant que nous ne soyons un État développé », a-t-il déclaré.

Les militants affirment que l’accord a échappé à un examen réglementaire rigoureux en raison du statut de l’EAPC en tant qu’entreprise publique travaillant dans le secteur sensible de l’énergie.

Alors que les populations de coraux du monde entier sont menacées par le blanchissement causé par le changement climatique, les récifs d’Eilat sont restés stables en raison de leur résistance à la chaleur unique. La réserve de plage de corail d’Eilat s’étend sur environ 1,2 km (près d’un mile) au large de la côte de la ville, protégeant les récifs qui abritent une riche variété de vie marine. Mais leur proximité avec le port de l’EAPC les expose à de graves risques, a déclaré Nadav Shashar, professeur de biologie marine à l’Université Ben Gourion de Beersheba. AFP.

L’infrastructure n’est pas mise en place pour prévenir les accidents et est uniquement conçue « pour traiter la pollution une fois qu’elle est déjà dans l’eau », a déclaré Shashar, qui est également responsable de la biologie marine et de la biotechnologie à l’Institut interuniversitaire des sciences marines d’Eilat.

Shashar, l’un des 230 experts qui ont adressé une pétition au Premier ministre Benjamin Netanyahu contre l’accord, a fait valoir qu’avec l’augmentation des expéditions, « le résultat sera une fuite constante de pollution pétrolière ».

Gêner

Après la conclusion de l’accord en octobre, l’EAPC a déclaré qu’il pourrait augmenter le flux de pétrole à travers Eilat de « dizaines de millions de tonnes par an ».

Contactée par l’AFP, la société a refusé de discuter des spécificités de l’accord mais a souligné que son équipement était « à la pointe de la technologie » et aux normes internationales.

Le ministère de la protection de l’environnement a déclaré qu’il avait rempli son rôle de supervision, mais a également appelé à une « discussion urgente de tous les organes gouvernementaux concernés » pour examiner l’accord.

Les pourparlers, selon un communiqué, « examineraient tous les angles – y compris les aspects environnementaux – de l’augmentation du volume de pétrole brut transporté ».

Shashar a déclaré que l’objectif n’était pas de fermer l’EAPC mais de « limiter l’étendue de son utilisation à quelque chose qui peut être géré ».

Certains militants ont exprimé des opinions plus militantes, notamment Michael Raphael du mouvement international Extinction Rebellion.

Raphael, qui est venu au récent rassemblement armé d’un porte-voix, a déclaré qu’il visait à créer un chapitre de la rébellion d’extinction à Eilat pour résister à l’accord avec les EAU.

« Si le problème n’est pas résolu, nous devrons nous mettre en travers des choses », a-t-il déclaré. « Nous ne faisons pas que manifester … nous perturbons le travail de ceux qui polluent. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂