Loki Writer dit que Doctor Strange 2 pourrait rendre la saison 2 encore plus étrange

Agir en tant que scénariste pour plusieurs projets Marvel Studios a certainement permis à Michael Waldron d’étendre sa gestion du multivers dans la première saison de Loki au grand écran en Doctor Strange dans le multivers de la folie. Cependant, selon l’écrivain, sa plongée profonde dans les royaumes du multivers aurait également pu ouvrir la porte à une deuxième sortie encore plus étrange pour Loki. Comme si l’apparition d’Alligator Loki et une scène où des dizaines de variantes de Loki s’affrontaient n’étaient pas assez bizarres, Waldron a laissé entendre que son expérience de travail sur le Doctor Strange suite a prouvé que rien n’est trop bizarre.

En dépit Loki étant prévu comme une série limitée, il semble que vous ne pouvez vraiment pas garder le Dieu de la malice, et à la fin de la série de six épisodes, il avait déjà été annoncé que Tom Hiddleston reprendrait son rôle dans le MCU une fois de plus pour un deuxième saison de la série révolutionnaire de création de multivers. Avec de nombreuses questions sans réponse suspendues à la série, bien que d’autres soient potentiellement posées avant la diffusion de la nouvelle saison, Loki est loin d’être terminé dans le MCU.

Cependant, alors que beaucoup ont peut-être trouvé Loki. Une première saison un peu décalée, ce n’est rien comparé à ce qui pourrait arriver dans la saison 2, mais seulement si l’histoire l’exige. Comme Waldron l’a dit à JeuxServer :

«Je ne sais pas si je pourrais devenir plus bizarre que nous ne l’avons été dans la saison 1. Nous avions un alligator qui buvait du vin dans une piscine pour enfants. Cela ressemblait au pic du mont Everest de bizarre! Je pense qu’il y a beaucoup d’opportunités là-bas. Nous cherchons toujours à nous surpasser, mais j’espère que c’est toujours motivé par le caractère. Et oui, j’ai appris sur ce film une fois de plus, aucune idée n’est trop folle. Vous pouvez écrire Stephen Strange possédant son propre cadavre, et peut-être finirez-vous par lui tirer dessus. Cela m’encourage à être audacieux, ce qui est bien.

Le multivers fera du MCU un endroit beaucoup plus étranger

Dans les premières aventures multivers de Marvel Studios, nous avons déjà vu à quel point les choses peuvent être étranges et inhabituelles. Qu’il s’agisse de méchants morts depuis longtemps, de nouveaux méchants créés ou, comme Waldron l’a mentionné, que votre héros transfère sa conscience dans le cadavre de son autre moi, les choses ne sont plus aussi simples qu’elles l’étaient dans le MCU – comme si ils étaient toujours simples du tout.

Dans la première saison de Loki, Waldron a déclaré qu’il avait eu la possibilité d’utiliser à peu près tous les personnages Marvel qu’il voulait, et ce fait crucial sera probablement quelque chose qui entrera en jeu dans la prochaine saison. Avec la saison 1 se terminant par une immense statue de Kang le Conquérant apparaissant à la TVA, et à peu près tout le souvenir de qui Loki est effacé de ceux qui l’entourent, une chose est certaine, c’est que le dieu de la malice va être bien hors de sa profondeur quand il fera son retour sur les écrans, probablement l’année prochaine.