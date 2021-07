Loki : un élément très argentin apparaît dans le dernier épisode et vous ne l’avez peut-être pas remarqué

Loki est la série qui présente, pour la première fois, les aventures de ce méchant charismatique. L’émission a finalement atteint son dernier épisode ce mercredi et s’est terminée par de multiples surprises, pour la plupart de grandes, pour les fans. C’est qu’après avoir cru qu’il allait être Spider-Man : Pas de chemin à la maison le film qui allait lancer le multi-univers, le Dieu du Mensonge était devant lui et c’est lui qui l’a présenté dans Disney+.

Maintenant le frère de Thor Il nous a enchantés avec quelque chose de beaucoup plus inattendu. Est-ce dans le Chapitre 6 un élément est apparu que les Argentins et les Uruguayens connaissent très bien. Ici, nous vous disons de quoi il s’agit et quand il est apparu dans la série au moment même où vous l’avez ignoré.

Un compagnon est apparu dans l’épisode 6 de Loki

Oui, croyez-le ou non, un compagnon apparaît dans une scène du dernier épisode de Loki. Si vous n’êtes pas familier avec cet élément, vous avez peut-être vu un argentin ou un uruguayen boire. C’est une sorte de tasse qui se prépare avec de la yerba et de l’eau chaude, quelque chose comme un thé.

En général, il est généralement pris à la fois en Argentine et en Uruguay, mais il est également courant dans d’autres pays d’Amérique du Sud tels que le Brésil et le Paraguay. Et la vérité est qu’il a fait une splendide apparition dans le récent chapitre du Dieu de la tromperie. C’est arrivé lorsque Loki et Sylvie affrontent le méchant finalement révélé de la série, Kang. En le rencontrant, le méchant les invite à s’asseoir dans son bureau pour « discuter » et c’est là qu’entre livres et crayons, un compagnon apparaît.

Comment cet élément y est-il apparu ? La réponse peut être Victoria Alonso. Le producteur exécutif de la série et, par ailleurs, vice-président de Marvel est argentin. Elle est née à La Plata et bien qu’elle soit partie vivre aux États-Unis à l’âge de 19 ans, la productrice est toujours ancrée dans les coutumes de son pays natal. Bien que l’on ne sache pas de qui il s’agissait, elle aurait pu proposer cette grande apparition.

Ce n’est pas la première fois qu’un pote apparaît au cinéma ou à la télévision. En fait, c’est quelque chose que vous avez déjà fait Andy Muschietti dans vos films. Le réalisateur argentin a également montré la chemise d’un pote et d’Independiente dans le deuxième film de OBJET.

