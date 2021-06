Loki: Un début glorieux pour la série (Ch. 1 Review)

La quatrième phase du MCU a commencé grâce à la série produite pour la plateforme Disney +, et après un voyage nostalgique à travers l’histoire de la télévision avec « WandaVision » et une aventure d’action à l’ancienne avec « The Falcon and the Winter Soldier », le créateur les esprits des studios Marvel sont prêts à faire monter la barre et à entraîner le public dans une histoire de portée interdimensionnelle.

Peu de méchants du MCU ont eu la joie de se développer de la même manière que Loki, le dieu asgardien du mensonge et de la tromperie qui donne son nom à la série qui vient de sortir cette semaine dans laquelle Tom Hiddleston revient sur le personnage attachant pour présenter une version plus proche de sa nature antagoniste, mais n’a pas peur de présenter ses vulnérabilités.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Mandalorian: Première de la saison 3 en mai jusqu’en 2022

Après s’être échappé de New York à l’aide du tesseract (un événement précédemment présenté dans « Avengers: Endgame »), Loki devient la cible de la TVA (Temporary Variation Authority en espagnol), une organisation bureaucratique chargée de maintenir le afin d’éviter des ramifications imprévues entre le multivers et ainsi éviter une guerre. (C’est vrai, enfin le multivers est présenté dans Marvel).

L’agent Mobius M. Mobius (Owen Wilson), même contre la volonté de ses patrons, souhaite utiliser les capacités de Loki au profit de l’agence et les aider à résoudre une mystérieuse vague de meurtres perpétrés contre leurs propres agents.

Déjà dès la prémisse (et l’impressionnant final cut qui est présenté au générique de fin) « Loki » vise à présenter une série dans le plus pur style des séries cultes comme « X-Files » ou plus récemment « Dirk Gently’s Holistic Detective Agence « . La science-fiction est rarement appréhendée d’un point de vue bureaucratique et la mise en scène de Kate Herron parvient à parfaitement traduire ces intentions, même s’il ne s’agit que d’un épisode introductif.

Depuis l’arrivée de Loki à TVA, la série parvient à établir au téléspectateur que le mystère sera un élément constant tout au long de son développement, même si à un certain moment il semble que Michael Waldron, scénariste en chef de la série, s’intéresse à la diffusion une déconstruction de personnage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mike Myers sera sept personnages différents dans la série Netflix

Wilson et Hiddleston, de leurs personnages respectifs, mènent une conversation longue mais intéressante dans laquelle Mobius cherche à comprendre ce qui motive Loki à être ce qu’il est : s’il aime faire du mal aux autres et pourquoi il décide de le faire. C’est peut-être juste un autre des trucs de l’Asgardien, mais Hiddleston parvient à présenter une vulnérabilité que, jusqu’à présent, son personnage n’avait pas pu exprimer aux autres.

Il est encore trop tôt pour spéculer, mais c’est vraiment un soulagement de savoir que Herron et Waldron cherchent à donner à la série une identité unique au reste des productions du MCU, créant suffisamment d’intérêt pour attendre chaque nouvel épisode semaine après semaine. « Loki » diffusera ses nouveaux épisodes tous les mercredis sur Disney +.