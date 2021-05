Loki Special Look annonce la date de sortie anticipée, les épisodes arriveront le mercredi

Le Dieu du mal frappe à nouveau! Tom Hiddleston a partagé un nouveau message vidéo et un look spécial annonçant que la date de première et le jour de sortie hebdomadaire de Marvel Studios ‘ Loki, une toute nouvelle série originale exclusivement sur Disney +, a changé. Dans le regard spécial sur la prochaine série Disney +, plus d’indices sont présentés, taquinant les nouvelles aventures du personnage MCU préféré des fans de Tom Hiddleston du Thor films. Désormais prête à être diffusée sur la plate-forme de diffusion en continu à partir du 9 juin, la série trouve l’intrigant Asgardien voyageant dans le temps et causant sans aucun doute toutes sortes de ravages lors de son nouvel épisode, le jour de la diffusion en continu de mercredi.

Loki suivra une version alternative du personnage principal, ramassant après avoir volé le Tesseract lors des événements de 2019 Avengers: Fin de partie. Loki est rapidement amené à la mystérieuse organisation de la Time Variance Authority (TVA), une organisation policière qui surveille la chronologie et est obligée de fixer plusieurs délais qu’il a lui-même laissés brisés. Ainsi commence son voyage passionnant à travers le temps et ses aventures modifiant l’histoire humaine, qui finissent par piéger Loki dans son propre thriller policier.

Créée par Michael Waldron, la série ramène Tom Hiddleston comme Loki et présente Owen Wilson comme Mobius M. Mobius, membre de la Time Variance Authority. À leurs côtés, Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Ravonna Lexus Renslayer, membre de la TVA qui est l’un de ses juges, et Wunmi Mosaku dans le rôle de Hunter B-15, un autre membre de la TVA. De plus, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane, Erika Coleman et Eugene Cordero ont été choisis dans des rôles non divulgués.

La performance de Hiddleston en tant que Loki s’est avéré être l’un des plus populaires de tout l’univers cinématographique Marvel, et bien que plusieurs détails concernant la prochaine série Disney + aient été révélés, il reste encore beaucoup à garder secret, en particulier si le personnage utilisera davantage son capacités de changement de forme. «Je pense que ce logo métamorphosé pourrait vous donner une idée que Loki, la série, concerne l’identité et l’intégration des fragments disparates des nombreux moi qu’il peut être, et peut-être des nombreux moi que nous sommes», taquina Hiddleston. «J’ai pensé que c’était très excitant parce que j’ai toujours trouvé Loki une construction très complexe. Qui est ce personnage qui peut porter autant de masques, changer de forme et semble changer son sentiment extérieur sur un six pence?

Loki La première était prévue pour le 11 juin 2021, mais cela a été remplacé par une date de dépôt antérieure le 9 juin pour rester en phase avec la nature malveillante de Loki. Une deuxième saison serait déjà en cours de développement. En fait, le vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, Nate Moore, estime que, bien que certaines des émissions de Marvel Disney + soient des séries limitées ‘, Loki se prête bien à raconter plusieurs histoires pour les années à venir. « Celui qui me vient à l’esprit – et ce n’est probablement pas un secret – je pense qu’il y a beaucoup de récits à Loki qui sont vraiment irrévérencieux, intelligents et cool, mais se prêtent également à plusieurs saisons d’une manière où ce n’est pas une seule- off », a déclaré Moore. « Tom Hiddleston, je pense, fait certains de ses meilleurs travaux sur cette série. C’est vraiment incroyable. Je pense à toutes les bonnes choses qu’il a faites, mais cette série va montrer des côtés si différents et vraiment la vraie portée. de sa gamme. Je pense que cette émission va surprendre beaucoup de monde. «

Disney + offre beaucoup au cours des prochaines années aux fans de Marvel. À part Loki, la plate-forme lancera d’autres émissions MCU telles que Chevalier de la lune, She-Hulk, invasion secrète, Mme Marvel, Hawkeye,Coeur de pierre et un animé Et qu’est-ce qui se passerait si…? Séries. Cela nous vient des films Marvel Studios.

Sujets: Loki, Disney Plus