Loki : Sophia Di Martino dévoile sa théorie préférée de la série

Comme le reste des productions que Marvel Studios a présentées jusqu’à présent sur Disney +, « Loki » a déjà quelques théories de fans, l’une d’entre elles s’avérant si drôle qu’elle a attiré l’attention de l’actrice Sophia Di Martino, dans charge de jouer Sylvie, la mystérieuse variante féminine du dieu du mensonge.

Dans le troisième épisode de la série, « Lamentis-1 », Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Di Martino) rencontrent des fugitifs de la TVA sur une planète qui est sur le point d’entrer en collision avec sa propre lune. Au cours d’une conversation à bord d’un train, Loki lui demande s’il a « des chanceux » lorsque sa quête de vengeance se termine.

Silvie répondrait calmement qu' »elle a réussi à entretenir une relation à distance avec un facteur tout en fuyant d’une apocalypse à l’autre ». Lors d’une récente conversation avec Entertainment Tonight, Di Martino reconnaît qu’il est impossible de suivre toutes les théories que les fans génèrent chaque semaine, bien qu’il essaie de suivre ce que les autres pensent de la série.

« Il y en a un dont j’ai entendu parler du facteur. Dans l’épisode 3, Sylvie raconte quelque chose sur un facteur avec qui elle a eu une relation à distance, en étant sarcastique, au fond, mais il y a toute une théorie sur qui elle est et qu’elle fera une apparition », a expliqué Di Martino. « C’est une théorie que j’aime beaucoup », dit-il en riant.

La théorie la plus populaire concernant le facteur (et sûrement celle à laquelle Di Martino fait référence) est liée à un personnage récurrent des bandes dessinées « Fantastic Four », le facteur Willie Lumpkin. Stan Lee, le co-créateur de ces personnages, a fait une apparition dans le film de 2005 et sa suite de 2007 « Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer ».

Récemment, la curieuse relation présentée entre Loki et sa variante féminine a conduit de nombreux téléspectateurs à croire que le personnage de Hiddleston est tombé amoureux de cette version alternative de lui-même, quelque chose à laquelle Michael Waldron, scénariste en chef de la série, a noté comme l’un des plus éléments narratifs difficiles à gérer au cours de son développement. « Loki » crée un nouvel épisode tous les mercredis.