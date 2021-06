Loki : ses pouvoirs et capacités

Ce n’est pas un secret que Loki utiliser la sorcellerie à votre avantage dans n’importe quelle situation. Des années de formation en Asgard à côté de sa mère Frigga ils l’ont transformé en un habile manipulateur de situations avec les ressources que la magie lui donne. La nouvelle série de personnages dans Disney+ le montre détenu dans le TVA et incapable d’utiliser ses pouvoirs. Malgré tout, il est habile et rapide de ses mains et parvient, pendant quelques minutes, à échapper à ses ravisseurs.

L’une des compétences que vous utilisez le plus le fils de Laufey c’est la capacité d’acquérir l’apparence de toute personne. Cette condition sert à la fois pour les occasions de vie et de mort ainsi que pour « déranger » personnes proches. Rappelez-vous qu’à travers cette capacité, il s’est posé comme Odin et était sur le trône de Asgard un moment, jusqu’à Thor découvert.

Les capacités de Loki







Loki il est extrêmement intelligent et trompeur, son esprit travaille toujours sur de nouveaux plans. Profitez de toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez. La TVA, en particulier le agent Mobius, vous sous-estimez l’Asgardien si vous pensez pouvoir le contrôler pendant la série de Disney+.

le Dieu de la tromperie c’est un combattant talentueux, doté d’une force surhumaine, ce qui représente une menace pour de nombreux héros défavorisés à cet égard. Souvenons-nous du combat que vous avez eu contre lui Capitaine Amérique en Allemagne lors des événements de Vengeurs. Type survécu grâce à l’intervention de Hombre de Hierro.

Une autre des compétences que le fils de Laufey sont les projections astrales où il semble y avoir beaucoup Loki dans des endroits différents. Cela crée de la confusion pour vos adversaires. Enfin, un aspect d’un dieu asgardien est la longévité. Loki il a des milliers d’années et vivra des milliers d’autres. Tant que vous ne rencontrez pas de Thanos…

