Loki sera un genre fluide dans sa nouvelle série télévisée Marvel autonome

Le super-héros, qui est le frère de Thor et God of Mischief dans la mythologie nordique, est interprété par Tom Hiddleston.

Une personne a écrit sur Twitter : « Avant que quelqu’un ne commence à se plaindre, la première apparition que j’ai pu trouver de Loki fluide de genre dans les bandes dessinées est 2004, et même alors, Lady Loki est apparemment apparue dans quelque chose dans les années 1940. Ce n’est pas nouveau, pleinement attendu , et je te montrerai la porte. »

Un autre a ajouté: « Voir différentes présentations de genre comme des personnages ou des personnalités différents. Cela me dérange énormément lorsque les gens agissent comme si Loki et Lady Loki sont deux entités ou personnages différents. Ils sont littéralement toujours Loki. Loki est toujours eux-mêmes, elle-même, lui-même. »

« Une partie du plaisir du multivers et de jouer avec le temps est de voir d’autres versions de personnages, et d’autres versions du personnage principal en particulier », a-t-il déclaré.

« Il existe depuis des milliers d’années. Il a eu toutes sortes d’aventures. Vouloir remplir les blancs et voir beaucoup plus de l’histoire de Loki [was] le désir initial [for the series]. »