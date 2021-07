Loki se renouvelle pour la saison 2 sur Disney+

Loki a été officiellement renouvelé pour une deuxième saison sur Disney+. L’annonce a été faite à mi-chemin du générique de fin de la récente finale de la première saison, avec une image du dossier de l’anti-héros populaire qui porte un timbre révélateur disant « Loki reviendra dans la saison 2 ». depuis la sortie, Loki s’est avéré être extrêmement populaire auprès du public, marquant le plus grand début sur la plate-forme de streaming de Disney, Disney +.

Avec Tom Hiddleston dans le rôle principal de Marvel, Loki reprend juste après que le rusé Asgardian ait volé le Tesseract convoité lors des événements de 2019 Avengers : Fin de partie. Cette version alternative de Loki, jouée une fois de plus par Tom Hiddleston, est rapidement amenée à la mystérieuse Time Variance Authority, également connue sous le nom de TVA, une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace et surveille la chronologie. Ils donnent à Loki un choix simple: faire face à la suppression de l’existence en raison d’être une « variante temporelle » ou aider à fixer la chronologie et à arrêter une menace plus importante. Bien sûr, étant Loki, il se retrouve bientôt piégé dans son propre thriller policier, voyageant dans le temps et modifiant l’histoire humaine.

La série a présenté au public plusieurs nouveaux personnages, dont beaucoup sont devenus des succès instantanés. Ceux-ci incluent Owen Wilson en tant qu’agent de la Time Variance Authority Mobius M. Mobius, Ravonna Lexus Renslayer de Gugu Mbatha-Raw, juge de TVA, et Wunmi Mosaku en tant que Hunter B-15 aux côtés de Hiddleston, Tara Strong en tant que mystérieuse Missi Minutes et plusieurs variantes de Loki. comme Sophia Di Martino dans le rôle de Sylvie, Richard E. Grant dans le rôle de Classic Loki et, bien sûr, Alligator Loki.

Alors que les détails de de Loki deuxième saison sont actuellement inconnues, Hiddleston pense qu’il existe de nombreuses opportunités de continuer à explorer le multivers. « Cela soulève des questions, eh bien, il existe peut-être d’autres univers parallèles ou alternatifs », a déclaré l’acteur à propos de la première saison. « Peut-être qu’il y a d’autres réalités, et les possibilités là-bas sont infinies. Je sens qu’à la fin de l’épisode cinq, Loki et Sylvie sont sur le point de découvrir les réponses aux questions qu’ils se posent sur qui est derrière la TVA et que, d’une certaine manière, cela provoquera encore plus de curiosité pour… »

Il est également très possible que Loki se livre à toutes sortes de méfaits bien au-delà même de deux saisons, avec le vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, Nate Moore, déclarant récemment que le personnage se prête facilement aux aventures en cours. « Celui qui me vient à l’esprit – et ce n’est probablement pas un secret – je pense qu’il y a beaucoup de narrations dans Loki qui sont vraiment irrévérencieuses, intelligentes et cool, mais qui se prêtent également à plusieurs saisons d’une manière où ce n’en est pas une – off », a déclaré Moore.

« Tom Hiddleston, je pense, fait certains de ses meilleurs travaux sur cette émission. C’est vraiment incroyable. Je pense à toutes les bonnes choses qu’il a faites, mais ce spectacle va montrer des côtés si différents et vraiment la véritable portée de sa gamme. Je pense que cette série va surprendre beaucoup de monde. » La première saison de Loki est disponible pour regarder maintenant avec l’aimable autorisation de Disney +.

