Loki se prête à plusieurs saisons et n’est pas unique, déclare Marvel VP

Non content de dominer le grand écran, Marvel Studios est passé au petit écran grâce à Disney +. Lors de la première sortie MCU, WandaVision, ressemblait beaucoup à une série limitée avec un arc complet, le vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, Nate Moore, estime que ce ne sera pas le cas pour d’autres émissions, taquinant une histoire en cours composée de plusieurs séries, en particulier pour Tom Hiddleston’s Loki.

« Celui qui me vient à l’esprit – et ce n’est probablement pas un secret – je pense qu’il y a beaucoup de narration dans Loki c’est vraiment irrévérencieux, intelligent et cool, mais se prête également à plusieurs saisons d’une manière où ce n’est pas un cas unique. Tom Hiddleston, je pense, fait certains de ses meilleurs travaux sur cette émission. C’est vraiment incroyable. Je pense à tout ce qu’il a fait, mais ce spectacle va montrer des facettes si différentes et vraiment la vraie portée de sa gamme. Je pense que cette émission va surprendre beaucoup de monde. «

le Loki La série suivra le dieu du mal après qu’il vole le Tesseract lors des événements de 2019 Avengers: Fin de partie. Loki est rapidement amené à la mystérieuse organisation Time Variance Authority, une organisation policière qui surveille la chronologie. Loki est obligé de fixer plusieurs délais qu’il a lui-même laissés brisés, et commence ainsi à voyager dans le temps et à modifier l’histoire humaine, se retrouvant piégé dans son propre thriller policier. La série ramène Tom Hiddleston dans le rôle de Loki et présente Owen Wilson dans le rôle de Mobius M. Mobius, membre de la Time Variance Authority.

La performance de Hiddleston en tant que Loki s’est avérée être l’une des plus populaires de tout l’univers cinématographique Marvel, le personnage émergeant comme un favori des fans. L’acteur aime clairement jouer le rôle et reviendrait sans aucun doute encore et encore pour jouer l’espiègle Asgardian, avec un public tout aussi désireux de le voir continuer d’autres aventures.

«Je veux préserver la fraîcheur du spectacle pour le moment où il émerge, mais il faut penser à [show’s] logo, qui semble rafraîchir et restaurer. La police de la façon dont Loki est épelé semble continuer à changer de forme « , a déclaré Hiddleston cryptiquement à propos de la série. » Loki est le métamorphe par excellence. Sa nature mercurielle est que vous ne savez pas si, à travers le MCU, il est un héros ou un méchant ou un anti-héros. Vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Il change littéralement et physiquement de forme en garde asgardienne ou en Captain America à plusieurs reprises. Thor parle de la façon dont il pourrait se transformer en serpent. «

Loki devrait sortir le 11 juin 2021, avec une deuxième saison déjà en cours de développement. En ce qui concerne la série actuelle de Disney + et Marvel, Le faucon et le soldat de l’hiver, l’histoire doit se terminer (pour le moment, du moins), le vendredi 23 avril. Ce ne sont que le début de toute une série d’émissions MCU prévues pour Disney +, y compris Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion et une animation Et si …? séries. Cela nous vient grâce à Indie Wire.

Sujets: Loki, Disney Plus, Streaming