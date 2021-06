Loki se connecte à Daredevil et aux agents du SHIELD, voici comment

Il ne devrait pas être nécessaire de répéter que chaque production de Marvel Studios est étroitement liée au même univers. Même des émissions comme le (malheureusement manquées) casse-cou ou alors Agents du SHIELD ou même Cape & Dague existent dans le même univers partagé. Une référence faite dans le deuxième épisode de Loki a rappelé aux téléspectateurs à quel point tout est connecté dans l’univers cinématographique Marvel. Comment, demandez-vous ? Tout simplement, référez-vous à Roxxcart. Veuillez également noter les spoilers potentiels pour l’épisode 2 de Loki dans cet article, alors lisez la suite à vos risques et périls !

Nommée à l’origine Roxxon, la société fictive a commencé sa vie entre les couvertures des années 1974 Capitaine Amérique #180. Les débuts sur grand écran de Roxxon arriveraient L’homme de fer 2, la société étant un sponsor automobile visible lors de la séquence du Grand Prix. Roxxon réapparaîtrait également dans homme de fer 3, quand « Mandarin » de Ben Kingsley exécute un comptable Roxxon en direct à la télévision.

Pour les vrais inconditionnels du MCU, vous vous souviendrez également que c’était une station-service appartenant à Roxxon que le personnage de l’agent du SHIELD de Greg Clark, Phil Coulson, visitait lors de son Marvel One-Shot. Le court métrage, Une chose amusante s’est produite sur le chemin du marteau de Thor était un court métrage amusant retraçant les événements de la vie de Coulson peu de temps avant de localiser le marteau de Thor, Mjolnir – un événement également détaillé dans la scène post-crédit de L’homme de fer 2.

Avec un nom délibérément similaire à celui de la société du monde réel Exxonmobil, la Roxxon Energy Corporation est depuis devenue l’incarnation de Marvel de l’empire commercial maléfique de grande envergure. Bien que des comparaisons évidentes avec d’autres sociétés louches comme Umbrella Corporation (Resident Evil franchise) ou Weiland-Yutani (le Extraterrestre et Alien contre prédateur films), il pourrait également être justifié de comparer Roxxon à la Shinra Electric Power Company du jeu vidéo Final Fantasy 7. Les deux sont des sociétés dirigées de manière pathologique, déterminées à maximiser leurs profits, au diable les conséquences. Comme Shinra, Roxxon est plus qu’heureux de se salir les mains collectivement pour atteindre leurs objectifs d’entreprise.

Cela s’est traduit directement dans la série télévisée ABC, Les agents du SHIELD de Marvel. Dans la série, Roxxon avait également une « division Cybertek » avancée qui utilisait les fruits de ses recherches pour transformer Mike Peterson (joué par J.August Richards) en cyborg préféré des fans de bandes dessinées, Deathlok. Des apparitions télévisées plus petites mais moins importantes incluraient également Agent Carter, Daredevil et Cape et Dague – dans ce dernier spectacle, les pouvoirs de la cape et de la dague titulaires sont le résultat direct de l’énergie libérée par une installation de Roxxon.

Dans Loki, la société louche refait surface, sous le nom légèrement modifié de Roxxcart. Dans le deuxième épisode de la série Disney, la Time Variance Authority (TVA) réduit le temps et la région géographique du bonbon Kablooie. Cela conduit la TVA à un magasin Roxxcart vers 2050 – quelque chose, au milieu d’un ouragan, pour démarrer. À cette époque et à cet endroit, Roxxcart semble être une variété dans l’hypermarché dans une sorte de « progéniture d’Amazon et de Target ». Certes, l’épisode n’établit pas de lien spécifique et explicite entre le Roxxon et le Roxxcart actuellement connus, mais les similitudes dans les noms à eux seuls inféreraient au moins une évolution de Roxxon dans une nouvelle itération afin de poursuivre de nouveaux (ou du moins nouvellement déguisés ) buts.

De manière attachante, il existe également un site Web Roxxcart actuellement en ligne ({https://roxxcart.com/|ici), bien que les visiteurs trouveront un logo Roxxcart et rien d’autre. Cela soulève cependant des questions intéressantes pour le(s) futur(s) de l’univers cinématographique Marvel. Cela pourrait-il marquer le moment où Roxxon se transforme d’une entreprise énergétique louche en une itération plus récente et plus dangereuse d’elle-même ? Seul le temps – ou la Time Variance Authority – le dira avec certitude.

Sujets : Loki, Daredevil, Agents du Bouclier