Loki Saison 2 recrute le duo de réalisateurs de Moon Knight, Aaron Moorhead et Justin Benson

Marvel’s Loki conclu l’été dernier mais a laissé les fans sous le choc après sa finale choquante qui a présenté le prochain grand méchant du MCU et a brisé le multivers. Loki met en vedette Tom Hiddleston dans le rôle du dieu titulaire de la malice, qui entame un voyage vers la rédemption après avoir été arrêté par la TVA (Time Variance Authority) pour des crimes contre la « chronologie sacrée ». Loki a reçu un immense succès critique lors de sa sortie, de nombreux fans déclarant qu’il s’agissait de la meilleure série télévisée de Marvel.

Avec le chemin Loki terminée, une deuxième saison était inévitable et a été renouvelée le jour même de son ultime épisode diffusé sur Disney+. Il a rapidement été révélé que Kate Herron, qui avait réalisé les six épisodes de la saison 1, ne reviendrait pas et que le studio cherchait de nouveaux réalisateurs. Marvel a finalement amené Justin Benson et Aaron Moorhead à la barre Loki saison 2. Le duo a également réalisé deux épisodes de la prochaine Chevalier de la Lune.

Benson et Moorhead ont commencé leur carrière cinématographique avec des films d’horreur de science-fiction à petit budget comme Résolution et L’infini avant de passer à des entités plus commerciales comme Netflix Synchronique et le récent, Archives 81. Le couple est le dernier d’une longue lignée de cinéastes d’horreur à petit budget qui ont ensuite dirigé des méga-blockbusters comme James Gunn, James Wan, Adam Wingard, Sam Raimi et Peter Jackson.

Selon Deadline, les premiers travaux de Benson et Moorhead étaient la raison pour laquelle Marvel les a embauchés pour faire Chevalier de la Lune, et ils ont tellement impressionné le studio que Marvel a immédiatement commencé à rechercher des projets dans lesquels les impliquer. Malheureusement, Loki le créateur Michael Waldron ne revient pas. Il a récemment écrit Doctor Strange dans le multivers de la folie et développe également celui de Kevin Feige Guerres des étoiles film. Eric Martin, qui a été rédacteur sur Loki saison 1 et drame de Starz Talons, succèdera à Waldron en tant que rédacteur en chef. Waldron sera toujours producteur exécutif Loki saison 2 avec Tom Hiddleston.

Le tournage de la saison 2 de Loki commencera cet été







La deuxième saison de Loki verra Tom Hiddleston se frayer un chemin à travers le multivers après s’être retrouvé coincé dans un univers inconnu où Kang le Conquérant de Jonathan Majors dirige la TVA. La fin du cliffhanger a ouvert la voie aux variantes du méchant qui voyage dans le temps pour faire des ravages dans le(s) monde(s).

Cela fait sept mois que Loki conclu, et il faudra au moins un an avant que les fans puissent revoir leur anti-héros préféré en action. Bien que, selon les rumeurs, Hiddleston apparaisse dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. La deuxième saison de Loki devrait commencer le tournage en juin, mais jusqu'à présent, seul Tom Hiddleston a été confirmé pour revenir. Gugu Mbatha-Raw et Owen Wilson, qui ont joué Ravonna Renslayer et Mobius M. Mobius, ont confirmé verbalement leurs retours. Wilson a récemment répondu à la question d'Internet dans une vidéo pour Wired. « Est-ce qu'Owen Wilson revient à Loki ? Euh… oui. Il revient à Loki, et je pense que nous allons bientôt commencer le tournage. J'ai passé un bon moment à travailler sur Loki. J'ai vraiment apprécié Tom Hiddleston et tous les gens sur ce [show] »,





Wunmi Mosaku, Jonathan Majors et Sophia Di Martino, qui ont joué la variante féminine de Loki, Sylvie, devraient tous revenir. Loki est la seule émission télévisée de Marvel à ce jour qui a été renouvelée pour une deuxième saison, et avec une grande partie de l'équipe d'origine qui passe à d'autres projets, l'émission a vraiment une tâche difficile à accomplir. Mais à en juger par les antécédents de Marvel et avec Justin Benson et Aaron Moorhead derrière la caméra, un changement dans l'équipe créative pourrait s'avérer être en faveur de Loki saison 2.





