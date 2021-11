Loki Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons

Loki, ainsi que d’autres séries originales de Marvel Studios sur Dinsey +, se sont éloignés de la phase 3 de l’univers cinématographique Marvel, remettant en question ce qui est possible pour la phase 4 et au-delà. La première saison a laissé la série, sinon l’avenir de l’univers Marvel, ouverte à un multivers qui permettra l’expansion de nouveaux personnages et de nouveaux mondes. La deuxième saison de Loki n’a été que vaguement taquiné dans la séquence post-crédit après la fin de la finale de la première saison, bien qu’il reste encore à découvrir: une date de sortie, un casting et une intrigue.

The Disney + Original était le troisième de la collection croissante de programmes télévisés de Marvel Studios conçus pour le service de streaming. La série télévisée, à commencer par Baguette Vision (2021), forment un pont entre l’univers cinématographique Marvel, l’univers télévisuel récemment introduit, et la façon dont les deux contribueront à parts égales à l’étendue globale des médias d’action en direct de Marvel. Grâce à cela, des séries telles que Loki ont la possibilité de plonger plus loin dans le monde apparemment infini de Marvel et pourraient le faire à travers des chapitres supplémentaires de spectacles établis et préexistants. Bien que les détails qui étoffent LokiLa deuxième saison de est toujours gardée secrète, il existe un certain nombre de théories en cours qui pourraient s’appuyer sur ce qui a la possibilité de venir ensuite.

Loki Renouvellement donné pour la saison 2

La série, qui a repris directement après les événements de Avengers : Fin de partie (2019), et suit une version alternative de Loki Laufeyson, qui a été joué par Tom Hiddleson depuis Thor (2011). Laufeyson se retrouve face à la Time Variance Authority (ou TVA), aux prises avec son identité d’une variation d’eux-mêmes dans une chronologie alternative, et la menace imminente de Celui qui reste, Kang le conquérant après que la vraie nature de son identité ait été révélé dans les derniers instants de la finale. Peu de temps après la fin de l’épisode, les crédits intermédiaires n’ont pas hésité à partager l’annonce que Loki retournerais. En dehors du tease extrêmement bref de Marvel Studios et de Disney, le bruit autour Loki La saison 2 a été réduite au silence, laissant les séquelles de la saison 1 laisser son impact sur la dernière phase de l’univers cinématographique Marvel alors qu’elle se déroule pièce par pièce.

Que pourrait-il se passer dans la deuxième saison?

On s’attend à ce que Hiddleson reprenne le rôle de Laufeyson, car le renouvellement de la série devrait approfondir l’intrigue établie et la fin du cliffhanger. Avec lui, il pourrait apporter un certain nombre de visages familiers. Sophie D’Martino (Sylvie Laufeydittor) et Owen Wilson (Mobius M. Mobius), ainsi que Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de la juge Ravonna Renslayer et Wunmi Mosaku (Hunter B-15), sont également espérés pour un retour dans la série. Ces personnages centraux se sont jugés incroyablement préjudiciables à l’avenir de Loki. Après que les événements de He Who Remains (Jonathan Masters) revendiquant la propriété de la TVA déchaînent le chaos, une guerre multiversale va bientôt éclater. La deuxième saison ne manquera pas de se livrer au pandémonium du choc des univers tout en gardant le rythme avec un certain nombre d’intrigues secondaires qui se chevauchent.

Renslayer poursuit toujours sa quête pour atteindre le libre arbitre, et Hunter B-15, après avoir confirmé sa théorie selon laquelle les autres Troopers ne sont que des variantes au travail, entreprend de rechercher les responsables de leur mise en place. Dans la nouvelle chronologie alternative, la variante de Renslayer se retrouve à agir en tant que vice-principe de l’école, et il pourrait y avoir l’occasion de la voir se battre pour retourner dans l’univers auquel elle appartient vraiment. Laufeyson, au milieu du tohu-bohu de la TVA, pourrait être chargé de garder les variantes fraîchement arrivées à distance tout en reprenant simultanément contact avec ceux qui étaient brouillés dans d’autres mondes. Eux, dans leur clameur, pourraient chercher Laufeydittor, si elle n’est pas partie d’elle-même.

Au milieu de la ferveur, la deuxième saison pourrait s’enfoncer davantage dans le développement du dernier grand méchant de Marvel commencer la procession de l’arc des méchants. Avec l’absence de Time-Keepers contrôlant la progression du temps approprié et gardant la multitude d’univers alignés, la saison 2 a la possibilité de voir la TVA d’un point de vue plus déséquilibré. Il semble que Loki profite de l’occasion pour placer son personnage principal en arrière-plan de sa propre émission, donnant aux nouveaux visages plus de temps d’antenne au fur et à mesure que leurs histoires sont racontées.

Quand est-ce que Loki Arrivée de la saison 2 ?

Le président de Marvel Studios a offert un aperçu à ceux qui étaient obsédés par la finale de la saison 1 et la direction qui Loki peut se retrouver en route alors que la prochaine saison subit son développement. Interrogé par Collider au sujet des dramatiques de l’envoi de la saison 1 et de tout commentaire sur la saison 2, Feige a répondu par « c’est en cours. Nous le développons en ce moment même. L’espoir est qu’une grande partie de la même équipe revienne. Kate [Herron] va vers des choses plus grandes et meilleures, donc la recherche du réalisateur commencera sous peu. » Les commentaires de Feige ont laissé entendre qu’après le départ de l’ancien Loki réalisateur, que le studio cherche rapidement un remplaçant approprié pour la saison suivante.

Bien que Herron ne dirigera pas les prochaines aventures du dieu de la malice sur le petit écran, le spectacle est toujours promis à continuer. Les mises à jour de Feige ont peut-être été brèves, mais elles garantissent que Marvel Studios a toujours l’intention de donner Loki son entrée supplémentaire dans la série. Cependant, la recherche d’un réalisateur retarde le spectacle et retarde le début du processus de pré-production. On ne sait pas encore combien de saisons Loki s’étendra au total, bien qu’après le plan initial de Loki étant une mini-série unique de Marvel, il n’y a pas de réponse définitive. Il n’y a pas non plus de réponse définitive quant au moment où Loki La saison 2 pourrait arriver sur Disney +, bien qu’une estimation sûre serait de préparer les attentes pour l’automne 2023 ou au-delà.





