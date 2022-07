Loki saison 2 : ce que l’on sait jusqu’à présent sur la série Disney+

Disney+

La série avec Tom Hiddleston sera la deuxième à avoir deux saisons, avec « Et qu’est-ce qui se passerait si…? » en tombant sur la plateforme de streaming Disney.

©IMDBLa série est arrivée en juin 2021.

Il est Tom Hiddleston l’un des personnages les plus aimés de tous l’univers cinématographique Marvel (MCU)? Probablement. Pour quelque chose dans l’étude, ils ont fait confiance pour continuer à étendre leur héritage dans la franchise avec plusieurs apparitions et même avec leur propre série de la main de Disney+. Sorti le 9 juin de l’année dernière, la production a servi de porte d’entrée à cette franchise vers le multivers, avec des thèmes qui ont ensuite été traités dans Spider-Man : pas de chemin vers la maison et en Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Loki C’était la série qui Tom Hiddleston joué dans Disney+ et qu’il a été tourné dans le plus grand secret, sans révéler trop de détails juteux, ce qui semble être la logique qui se répète avec sa deuxième saison. Ce sera l’une des deux seules histoires du MCU qui jusqu’à présent ont confirmé avoir deux livraisons, l’autre étant « Et qu’est-ce qui se passerait si…? »qui pourrait même arriver avant que nous en sachions plus sur le dieu de la tromperie.

Alors que le premier volet de Loki a été abattu sous le pseudonyme « Architecte »tout indiquait que ce serait le cas pour cette nouvelle saison qui est même apparue sur le site Production hebdomadaire où il a été révélé que le tournage aurait commencé en janvier de cette année. Cependant, des confirmations officielles ont déterminé que la deuxième saison de Loki il n’a commencé son travail de production qu’en juin, à partir du tournage qui se déroule à Londres, en Angleterre.

Nous ne savons pas quand la deuxième saison de Loki mais nous devrons très probablement attendre jusqu’en 2023 ou même début 2024, si nous prenons en compte toutes les séries qui le MCU a presque prêt dans un dossier et qu’ils n’ont pas vu la lumière sur la plateforme de streaming de Disney. De plus, il peut arriver que nous voyions Tom Hiddleston jouer son personnage avant l’arrivée de ce nouvel opus, dans un autre film de la saga. La vérité est que, selon les déclarations de Clark Gregg (Agent Coulson) un Variété, Hiddleston Je lui aurais dit qu’ils allaient faire 10 ou 12 épisodes de Loki. Sachant que la première saison en comptait 6, la logique serait d’en voir une seconde avec le même nombre de diffusions qui serait l’adieu de ce personnage qui a fait ses débuts en 2011.

+ Les acteurs que l’on a pu voir dans Loki 2

Celui qui reviendra sans aucun doute dans la série des Disney+ sera Tom Hiddleston et la seule chose qui a été entièrement confirmée, c’est qu’il sera accompagné de l’acteur Raphaël Casal dans un rôle non dévoilé. Du reste, il serait logique de penser à la réapparition de Ravonna (Gugu Mbatha-Raw) et Sylvie (Sophia Di Martino)ainsi que Mobius (Owen Wilson). Kang (Jonathan Majors) De son côté, il reviendrait en Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaen tant que méchant principal. Étant donné qu’il serait vaincu, il est peu probable que nous le voyions dans la saison 2. On ne sait jamais cependant.

