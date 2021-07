Loki Saison 1: Mises à jour de l’histoire et informations croissantes !!

– Publicité –



Critique de la saison 1 de Loki Ce n’était pas un problème. Vous pouvez commercer avec un nombre inépuisable d’entre eux, dont un caïman. L’épisode de la saison 1 de Loki aux mains de la TVA n’a pas été bien reçu. Si vous êtes un fervent fan de Loki et passionné de Marvel Cinematic Universe, Journey Into Mystery est fait pour vous.

Cet épisode était rempli d’œufs de Pâques amusants. Nous suivrons la phase finale de la première saison de Loki pour en savoir plus sur plusieurs théories d’admirateurs exorbitants et des faits amusants. Cet épisode était amusant et les scénaristes ont pris plaisir à faire les différents Lokis.

Chaque version, du président Loki à Alligator Loki a sa propre bizarrerie qui a plu aux téléspectateurs. Tous partageaient les mêmes caractéristiques d’un Loki, et ils ont tous vécu le même chagrin.

Critique de la saison 1 de Loki

Le monde révélateur où les matrices recadrées sont l’épisode final. Tous les Lokis qui étaient là sont détruits dans l’annulation. Alioth, un géant, les empêche de quitter les lieux à la fin des temps.

Sylvie met le juge au défi de révéler ce qu’elle sait des naissances de la franchise dans la Time-Variant Authority. Renslayer informe Sylvie que la TVA ne réinitialise aucun calendrier des succursales. Au lieu de cela, il est déplacé dans le vide. Renslayer note qu’il y a des retours à partir de là, mais Renslayer dit que c’est parce que les vrais chronométreurs créent une « utopie à partir de ce moment de l’histoire ».

L’acteur de Loki classique, Richard E Grant, a déclaré qu’il reviendrait au MCU après la saison 1 de Loki. #Loki #ClassicLoki pic.twitter.com/TgaNnsSAS6 — lowkey.periodt (@_rezardiansyah_) 13 juillet 2021

Nos tentatives pour créer un sentiment que le vide est présent avec l’enfant Loki et Boastful Loki ainsi que Classic Loki et un trickster variante alligator sont en cours. La variante Hiddleston accepte quel type d’accord. Loki classique résume la situation en disant qu’ils sont tous dans un tank d’escroquerie et Alioth est l’escroc.

