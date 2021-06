« Loki » révèle une nouvelle affiche mettant l’accent sur les Gardiens du Temps

Nous sommes en plein milieu de la saison dans la série « Loki », et après un épisode frénétique dans lequel le dieu de la tromperie et la variante connue sous le nom de Sylvie sont sur le point de faire face à leur mort imminente, ou du moins c’est ce que tente la série pour nous faire croire.

Cependant, Marvel Studios a décidé de faire monter les enchères en termes de doutes du spectateur, puisqu’aujourd’hui ils ont dévoilé une nouvelle et mystérieuse affiche de personnage centrée sur les « Gardiens du temps », les trois figures énigmatiques qui semblent être à l’origine du » chronologie sacrée », créant la TVA pour la protéger à tout prix.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Good Omens » a été renouvelé pour une deuxième saison sur Amazon

« Les gardiens du temps surveillent chaque aspect de cette chronologie. Un nouvel épisode de « Loki » de Marvel Studios arrivera demain sur Disney+ ». note la publication dans le profil officiel de la série sur Twitter. Puisque la présence d’une affiche individuelle s’accompagne généralement de la participation du personnage en question, il est possible que le prochain épisode présente de nouvelles informations sur ces figures énigmatiques.

Malgré la grande alchimie que Tom Hiddleston et Sophia Di Martino ont présentée dans l’épisode précédent, très peu d’informations ont été dévoilées sur la nature de Sylvie, un personnage dont l’ambiguïté a déjà été abordée par Kare Herron, réalisatrice de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Dexter » ramènera John Lithgow dans le rôle de « Trinity Killer »

«Je dirais qu’il y a plus à approfondir. Une chose que je dirai, c’est qu’elle est différente des bandes dessinées », a noté Herron lors d’une récente conversation avec ET. « C’est un personnage unique, mais il y a évidemment des choses dont elle est sortie. Pour son personnage, je pense qu’elle est en fuite et s’appelle Sylvie et a les cheveux teints. La blonde qu’on associe à Sylvie est pensée comme ça », a commenté le réalisateur.

Depuis le début de la série, les fans de Marvel n’ont cessé de souligner la similitude de l’un des « Gardiens du temps » avec Kang le conquérant, un personnage qui fera ses débuts en MCU à travers « Ant-Man and the Wasp : Quantumania ». Cependant, l’acteur Jonathan Majors, qui le jouera dans le film, a démenti sa participation à la série Disney+.