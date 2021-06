Loki : Qui est le nouveau héros du MCU, M. Mobius ?

Dans le récemment lancé nouvelle série Marvel Loki le dieu des farces rencontre un homme nommé M. Mobius. Dans ce qui suit, nous aimerions vous présenter ce personnage et son histoire plus en détail.

Avant Loki : qui est M. Mobius dans Marvel Comics ?

Le personnage a fait sa première apparition il y a presque exactement 30 ans dans « Fantastic Four #352 » de 1991. Mobius M. Mobius est un cadre supérieur de Autorité de variation du temps (TVA). Comme de nombreux employés de l’agence, il est un clone génétiquement modifié et a gravi les échelons de carrière apparemment sans fin au fil du temps.

Sa tâche dans sa fonction de juge est de surveiller le temps qui passe et suivre les différents échéanciers. Si nécessaire, il peut aussi intervenir dans ce et déterminer leur sort si nécessaire. Pour la première fois, il est apparu au Fantastischen Vier à cause d’elle interventions répétées dans la chronologieous avons été arrêtés et inculpés peu de temps après.

Mobius M. Mobius (et ses clones) dans les comics / © Marvel Comics

M. Fantastic a soutenu que d’autres super-héros comme les Avengers ou les X-Men A voyagé à plusieurs reprises dans le temps et donc pas arrêté par la TVA. Cependant, cela n’a pas abouti à un acquittement de son équipe, mais a plutôt permis à M. Mobius d’en obtenir un. regarder de plus près les fichiers l’autre équipe a lancé. Il a ensuite forgé un plan pour rétablir briser leur calendrier.

En fin de compte, cependant, cela ne s’est pas produit parce que les Fantastischen Vier meurent Manipuler les documents d’autorité et pourrait donc s’immerger. Mobius a ensuite trouvé les bons dossiers, mais n’a pris aucune autre mesure contre les super-héros Marvel. Contrairement à son partenaire MCU Loki, Mobius en est d’ailleurs propriétaire pas de super pouvoirs.

Loki : M. Mobius dans l’univers cinématographique Marvel

Dans le 1er épisode du nouveau Série Marvel Cinematic Universe « Loki », le dieu éponyme des farces, et nous autres téléspectateurs faisons la connaissance pour la première fois de Mobius, qui depuis La star hollywoodienne Owen Wilson est incarnée. Comme son modèle comique, cette version du personnage est un employé de la Time Variance Authority.

Le MCU Mobius avec Loki / © Marvel Studios / Disney

Son travail est que Garder la chronologie sacrée et éliminer les délais qui s’en écartent. Dans son cas actuel, il plaide fortement pour Loki et a au moins un effet un ajournement de sa peine. En tant que variante d’une autre chronologie, cela devrait en fait être supprimé, mais Mobius voit un potentiel dans le dieu. Comme son homologue de bande dessinée, Mobius de Wilson brille également pas de pouvoirs surhumains disposer de.

Nous saurons immédiatement si Mobius et son partenaire involontaire pourront remplir leur mission chaque mercredilorsque les nouveaux épisodes de « Loki » seront lancés exclusivement sur Disney Plus.

