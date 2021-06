Loki : qui est le mystérieux agent Mobius ?

L’arrivée de la série est imminente Loki, dont la première aura lieu demain pour Disney+, où le demi-frère de Thor, qui a causé tant de maux de tête aux héros de la Terre, il vivra de nouvelles aventures à travers différentes périodes de l’histoire de la MCU et vous rencontrerez un nouveau membre de cet univers qui changera votre vie. Découvrez l’agence Mobius dans un clip promo de l’émission !

Rappelez-vous que Loki, interpreté par Tom Hiddleston, a volé le Tesseract lors des événements de Avengers : Fin de partie et échappé à ses ravisseurs. Où êtes-vous actuellement?

La série Loki racontera les aventures du dangereux méchant du MCU

Le méchant a été arrêté par le Autorité de variation temporelle, une agence qui protège la chronologie naturelle de la MCU. Dans ce contexte, il rencontre le mystérieux agent Mobius, qui connaît chaque détail de la vie de l’Asgardien et lui offre l’opportunité de travailler pour TVA. La série de Disney+ explorera cet accord en détail.







Interprété par l’esprit Owen Wilson, Mobius semble avoir des intentions cachées concernant la Dieu de la tromperie. Dans la vidéo, il confirme Loki vous n’avez aucune intention de « tue-le« Au lieu de cela, il veut avoir une conversation avec le dangereux méchant. Loki trouve fascinant que Mobius essayez de le contrôler. merveille élargit encore les frontières de MCU et nous présente un nouveau personnage.

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit : « Immédiatement après avoir volé le Tesseract (encore) Loki se retrouve devant le Autorité de variation temporelle, une organisation bureaucratique hors du temps et de l’espace. Il est alors contraint de répondre de ses crimes contre la chronologie et se voit proposer un choix : être éloigné de la réalité ou détenir une menace encore plus grande que lui.« .

