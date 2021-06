Loki : Qu’est-ce que l’autorité de variation temporelle dans la nouvelle série MCU ?

Avec Loki a récemment lancé une nouvelle série de MCU dans laquelle le dieu des farces est le foyer. Nous y voyons ce qui est arrivé à l’anti-héros Marvel après son départ dans « Avengers: Endgame » et joue un rôle important dans ce Autorité d’écart de temps. Mais qu’est-ce que cette organisation en fait ?

Avant Loki: L’autorité de la variation temporelle dans les bandes dessinées

Pour la première fois, la Time Variance Authority est intervenue brièvement TVA, dans la bande dessinée « Thor #372 » en 1986. C’est un infiniment grand Société des voyageurs du temps. Vos agents aussi M. Mobius entendu, surveillez de nombreuses chronologies dans le multivers en constante expansion et assurez-vous qu’elles ne sont pas compromises. Tous leurs agents sont spécialement conçus à cet effet né, élevé et optimisé.

tu vas tous les deux contre les agents malhonnêtes ainsi que d’autres individus et groupes vivant dans le Intervenir dans le temps et je veux le changer. L’organisation opère à partir du fuseau horaire zéro, un univers de poche au-delà du temps et de l’espace. Ils sont déjà tombés sur le dans les bandes dessinées Les quatre fantastiques ou She-Hulk l’un à l’autre. Ils étaient aussi derrière Docteur Doom ici, mais il a pu se cacher.

The Time Variance Authority dans les comics / © Marvel Comics

Afin de pouvoir agir contre ces dangers potentiels, les agents de TVA utilisent technologies extrêmement avancées du futur. Dans de rares cas, ils recrutent également Individus de l’extérieurtant qu’ils y voient un grand potentiel qui pourrait être utile à leur mission. Ainsi, la TVA intervient principalement lorsque les choses se passent vraiment dans le multivers Marvel extrêmement mauvais mensonge.

Soit dit en passant, dans un avenir lointain, la TVA sera gérée par le Gardiens du temps remplacé. À ce moment-là, il n’y avait qu’un seul agent de l’Autorité de variation temporelle qui existait en tant que « Celui qui reste » est connu. Il en crée un Groupe d’êtresdont la tâche est d’observer en permanence l’écoulement du temps et, si nécessaire, d’intervenir et de le modifier afin de maintenir l’ordre.

Loki: L’autorité de variation temporelle dans le MCU

Dans « Loki », cette organisation célèbre sa première grande apparition dans Univers cinématographique Marvel. Après la disparition du dieu dans le quatrième film « Avengers », ils le récupèrent et le mettre en jugement. Puisqu’il vient du s’est écarté de son chemin prédéterminé était, c’était maintenant une variante qui devait être effacée.

The Time Variance Authority au MCU / © Marvel Studios / Disney

Votre tâche est donc la même que dans le modèle de bande dessinée, mais il existe encore de petites différences. Par exemple, il est dit que le MCU est organisé par le trois chronométreurs A été lancé. Les Time-Keepers ont fusionné les anciennes chronologies du Multivers qui étaient en guerre les unes contre les autres pour créer « Sainte chronologie ». Afin de protéger cela, il est nécessaire d’éradiquer les deux variantes telles que Loki et les délais déviants.

Pour ce faire, ils envoient leurs propres soldats, les Minutemen, à la pointe. On les retrouve également dans les bandes dessinées, mais leurs conceptions sont un peu plus futuristes. Cependant, cela change relativement peu dans leur tâche car ils sont policiers, pour ainsi direconçu pour s’assurer que personne n’interfère avec le cours d’une chronologie.

Depuis l’Autorité de la variation du temps un composante essentielle de la nouvelle série MCU, nous devrions très probablement mieux les connaître dans les prochains épisodes. Les nouveaux épisodes de « Loki » sont en cours d’exécution tous les mercredis à 9h exclusivement sur Disney Plus.