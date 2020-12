« Loki »: Que signifie TVA et pourquoi est-ce si important?

Le 10 décembre restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs jours que 2020 aurait pu nous offrir.Après des mois d’incertitude et de manque de nouveautés dans leurs projets, Disney déploierait l’ensemble de son plan de lancement auprès de ses investisseurs l’année prochaine.

Ceux qui sont sans aucun doute les plus excités, en plus du catalogue en expansion de « Guerres des étoiles», Est de voir pleinement le plan de séries et de films qui fera partie de la phase 4 du MCU, qui, en raison de l’absence des gemmes de l’infini, a vu une nouvelle source d’histoires dans « Invasion secrète« , L’arrivée imminente de »Jeunes Avengers»Et le multivers, qui jouera un rôle important dans ses prochaines productions.

Ce dernier peut être vérifié en examinant la première avance de « Loki», La première (espérons-le parmi beaucoup) aventure solo du dieu du mensonge et de la tromperie. Mais ce n’est pas le Loki que nous avons vu complètement racheté avant son décès.

« Avengers: Fin de partie«Serait le point de départ de cette série. Au moment d’essayer d’obtenir le tesseract, l’interférence soudaine de Ponton aboutirait à ce qu’il se retrouve entre les mains de Loki, lui permettant une voie d’évasion parfaite, laissant le public perplexe quant à ce qui pourrait se passer ensuite. Ce sera le Loki que nous verrons dans la série.

Présentant un grand nombre de scénarios hors contexte, le début de l’avancée semble être une emphase sur les acronymes TVA. Qu’est-ce que cela signifie et quelle sera son importance pour le développement de la série? La signification de ces acronymes est « Autorité de variation de temps»(Temporary Variation Authority) et son origine remonte aux bandes dessinées de Thor Dans les années 1980.

TVA est apparu pour la première fois dans Thor # 372 en 1986. Un officier du futur lointain nommé Justice Paix Il a semblé demander au dieu du tonnerre son aide pour empêcher qu’un virus dangereux ne soit libéré sur terre. À ce moment-là, l’organisation n’aurait pas une grande importance et dans les numéros ultérieurs, elle serait utilisée comme une ressource comique.

Cette «force d’autorité» a été initialement présentée comme une bureaucratie aux proportions presque infinies, chargée de maintenir le multivers en ordre et avec son temps bien ajusté, en réparant toute anomalie survenue. Ses employés étaient illustrés comme des employés en costume avec des visages uniformes et les gestionnaires étaient essentiellement des clones de Mark Gruenwald, l’un des responsables éditoriaux de merveille dans cette époque là.

Même quand le TVA Il a cherché à corriger certains déséquilibres dans le multivers, la combinaison de voyages dans le temps, de réalités alternatives et de bureaucratie extrême a fini par tout compliquer et à la fin cela n’a fait que rire. La série de « Loki«Cela pourrait être l’occasion de vous donner le sérieux dont vous avez besoin.

À la fin de l’aperçu, les lettres du logo sont affichées en changeant constamment les arrière-plans de chacune de ses lettres, ce qui indiquerait que Loki Il voyageait à travers une infinité de décors dans le temps et dans l’espace après son évasion. L’intervention directe du TVA Cela impliquerait que l’organisation, une fois capturée, essaierait de réparer tous les dommages causés

En outre, la série pourrait également présenter l’opportunité d’introduire, directement ou non, à Kang le conquérant, qui a accepté qu’il sera le méchant de « Ant-Man et la guêpe: Quantumania».