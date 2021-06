Loki Premiere Review: Un début légèrement décevant pour les voyages dans le temps

Le dieu de la malice arrive à la télévision dans le mélange de voyage dans le temps alimenté par le thérémine du MCU Attrape-moi si tu peux, Le bureau d’ajustement, et Principe. Loki a l’Asgardien trompeur de Tom Hiddleston qui se heurte à la Time Variance Authority (TVA). Le premier épisode explique ce qui est arrivé à Loki après son évasion lors du « time hold » dans Avengers : Fin de partie. Le spectacle a Loki s’occuper de ses méfaits tout en étant un escroc complice. Loki met en place des possibilités intrigantes pour le personnage, mais ne semble pas avoir la créativité ou le poids thématique de WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Les fans à la recherche d’une adaptation plus directe en bande dessinée seront ravis.

Loki s’ouvre immédiatement après avoir volé le Tesseract dans le hall 2012 de la tour Avengers. Mais avant de pouvoir reprendre sournoisement sa conquête de l’humanité, il reçoit la visite de B-15 (Wunmi Mosaku) et d’une escouade de Minutemen, des agents de patrouille temporelle de la Time Variance Authority. Loki obtient une vérification de la réalité alors qu’il est emmené pour avoir modifié la chronologie et surnommé une « variante ».

Après une introduction hilarante à la TVA par leur mascotte de dessin animé en forme d’horloge, Miss Minutes (Tara Strong), Loki est présenté à son officier responsable, Mobius M. Mobius (Owen Wilson). Il est en grande difficulté et risque une lourde peine. Mais il pourra peut-être alléger sa peine en aidant la TVA à régler un problème. Mobius, à la grande consternation de B-15 et d’un juge de TVA (Gugu Mbatha-Raw), croit Lokila nature criminelle de peut être exactement ce qui est nécessaire pour aider dans une autre affaire gênante.

Il y a beaucoup d’explications faites dans la première. Loki, comme le public, n’a aucune idée de ce qui se passe ou que cette organisation extrêmement puissante existe même. Les meilleurs morceaux sont Loki accepter son impuissance et finalement accepter son sort sous le contrôle de la TVA. Mobius schtick d’Owen Wilson est à peu près sa prestation de comédie standard. La TVA est une bureaucratie en chiffres avec des personnages, du moins dans la première, qui sont rigides. Tom Hiddleston juxtapose la distribution de l’ensemble en passant par un large éventail d’émotions. le Loki ici n’a pas la croissance de caractère des derniers films MCU. Il est contraint à l’introspection. Nous verrons si le personnage se retrouve à la même place morale qu’il l’a fait dans le Thor suites et Avengers : guerre à l’infini.

Le réglage TVA est un brun, en sourdine, terne des années 60 Des hommes fous-esque bureau. Cela contraste fortement avec les aventures de saut dans le temps dans lesquelles ils s’engagent. La conception de la production m’a rappelé Le bureau d’ajustement, mais plus extérieurement cinématographique pour illustrer l’ennui de la TVA. Ce qui devient agaçant comme l’enfer, c’est le score grinçant. Natalie Holt (Se, Chute de chevalier) la musique est principalement dirigée par le theremin au son étrange. L’instrument électronique crée une ambiance effrayante lorsqu’il est fait avec parcimonie, mais c’est un assaut complet sur le thérémine chaque fois que vous voyez la TVA. Honnêtement, je ne peux pas penser à un autre cas au cinéma ou à la télévision où le thérémine a été autant utilisé.

Loki prend un bon départ, bien que légèrement décevant. Cela ne vous saisit pas comme les deux premières séries télévisées MCU. WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver senti tiré d’un canon. Leurs premières étaient tout à fait captivantes. on verra si Loki construit à ce niveau. Il y a un cliffhanger pour le premier épisode, donc la série a amplement l’occasion de souffler le fandom. Loki est produit par Marvel Studios. La première débute le 9 juin avec des épisodes tombant tous les mercredis suivants pendant cinq semaines, exclusivement sur Disney +.