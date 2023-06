Loki Plot Synopsis pour la prochaine saison 2 dévoilé

Marvel’s Loki se prépare à emmener les téléspectateurs dans une autre balade envoûtante. La série préférée des fans a fait des vagues avec sa narration innovante. Les fans de la série sont ravis alors que Disney ne dévoile que la saga de sa deuxième saison.







La suite promet d’emmener le public à travers les limites du multivers, après l’odyssée épique avec Loki (interprété par Tom Hiddleston) à la barre. L’intrigue reprendra là où elle s’était arrêtée lors de la première saison. La saison s’est terminée par les conséquences d’un cliffhanger qui a laissé les téléspectateurs au bord de leurs sièges.

Loki se retrouvera mêlé à une lutte à gros enjeux. L’essence même de la Time Variance Authority (TVA) est en jeu. C’est une bataille d’esprit et de volonté, où le dieu de la malice doit naviguer dans un labyrinthe perfide qui s’étend sur des réalités, selon ComicBook.

A ses côtés se trouve l’énigmatique Mobius M. Mobius, interprété avec aplomb par Owen Wilson. Ensemble, ils voyagent à travers la tapisserie alambiquée du multivers, alors qu’ils cherchent à réparer les ruptures dans la chronologie.

La saison 1 s’est terminée par une finale à couper le souffle où la variante Sylvie, jouée par Sophia Di Martino, a exécuté l’énigmatique Celui qui reste. Cet acte a déclenché la colère de Kang le Conquérant sur le multivers. Cela a ouvert la boîte de Pandore et a ouvert la voie à une cascade de conséquences que Loki et Mobius doivent maintenant éviter à toute vitesse.

La catastrophe imminente – une réalité qui se défait au niveau des coutures – est le creuset dans lequel le duo doit forger des alliances et affronter des adversaires.







Loki tisse à travers les tours et détours du temps

Films des studios Walt Disney

Le casting est une autre plume dans le chapeau de la série. La série mélange harmonieusement des visages familiers et de nouveaux talents. Alors que Kang le Conquérant de Jonathan Majors est visiblement absent du synopsis, il orne toujours la distribution d’ensemble.

Sofia di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero et Neil Ellice reprennent leurs rôles. Alors que la scène est prête pour les nouveaux venus comme Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr et Ke Huy Quan. Rapports murmure de Rafael Casal prenant le manteau de Zaniac, un personnage dont la réputation dans l’univers Marvel n’est pas encore cimentée.

Dans un royaume où le temps est un fil fluide, le voyage de Loki est entrelacé avec ses efforts passés et ses futures escapades. Sa dernière aventure remonte à une scène post-générique dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Il le dépeint lui et Mobius dans une poursuite vigilante de l’une des variantes énigmatiques de Kang. Ce fil d’Ariane est un signe avant-coureur du récit captivant qui est sur le point de se dérouler.

Les fans de MCU sont invités à se préparer à une course folle cette deuxième saison à venir, alors qu’ils suivent le Dieu de la malice dans sa quête incessante de rédemption et de but. À travers le miroir de Loki, le public est prêt à se lancer dans un voyage aussi imprévisible que le dieu filou lui-même.

Loki La saison 2 invite son public dans un monde où le mystique et le temporel se heurtent. Il devrait être diffusé sur Disney + le 6 octobre.